El ministro del Interior, Alfonso Prada, habló en una entrevista para EL TIEMPO, publicada en la edición dominical, sobre la convocatoria a la plaza pública por parte del presidente Gustavo Petro, en medio del contexto de las reformas que están por ser presentadas ante el Congreso de la República.

Prada señaló que las marchas no son para ‘presionar’ al Legislativo. “Para nada. Ya tuvimos un semestre completo en el cual se mostró el talante democrático del Gobierno en el Congreso. Este es un gobierno deliberante, democrático, que acepta la crítica, que debate el contenido de los proyectos, y este semestre no va a ser diferente”, sostuvo.



Lea aquí la entrevista completa.



Durante el diálogo, el ministro habló sobre si esto no sería, entonces, un Estado de opinión o plebiscitario. “Hay enorme diferencia con un Estado plebiscitario. Aquí no estamos sometiendo a votación del pueblo una reforma, que es el Estado plebiscitario. Este es un Estado que, en la Constitución, es definido como una democracia participativa. En Colombia no se ha tomado en serio el tema de la participación de la ciudadanía y en el Plan de Desarrollo, reitero, demostramos que hemos tomado en serio este tema de la participación ciudadana, como lo vamos a demostrar en los proyectos que se vienen”, concluyó.

El presidente Gustavo Petro ha convocado a sus seguidores a que lleguen este martes 14 de febrero a las principales plazas en apoyo a su paquete de reformas sociales, empezando por la polémica reforma de la salud. Dicha convocatoria ha sido recibida desde varios sectores, incluidos algunos congresistas de la coalición oficialista, con reservas, pues advierten que podría implicar una presión indebida sobre la independencia del Poder Legislativo.



Y el miércoles de nuevo habrá marchas, pero esta vez serán las de la oposición, en rechazo a los proyectos impulsados por el Gobierno. Precisamente sobre las manifestaciones, Petro endureció su discurso este sábado.



JULIÁN ESPINOSA*

Con Redacción Política