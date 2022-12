Este sábado el presidente Gustavo Petro anunció que nombrará a los jóvenes detenidos en las protestas de 2021 como gestores de paz. Esta figura que les permitiría a muchos quedar en libertad "antes de Nochebuena", según afirmó Petro.



En el consejo de ministros de este lunes definieron cómo sería esta figura de gestores y el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, habla sobre el tema, sobre la ola invernal y sobre los resultados y misiones de las Fuerzas Armadas, en lo que dijo que: el Gobierno no bajará acciones armadas contra bandas delincuenciales en fin de año.



🔴 #EnDirecto | Declaración del Ministro Alfonso Prada, Portavoz del Gobierno Nacional. https://t.co/Ev8wqIowwV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 5, 2022

En la reunión entre presidencia, el ministerio de Justicia, la consejería de la juventud, el ministerio del Interior y la secretaría jurídica de la presidencia, se revisó en detalle la reglamentación del decreto que busca "las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas".



Por lo que el ministro mencionó que "no será un perdón judicial, indulto o amnistía", sino solo va a aplicar para los líderes sociales e indígenas que puedan aportar en la resolución de conflictos y acercamiento de las partes. Además, quienes se vean beneficiados por esto "quedaran vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia. Por lo tanto, los procesos no se suspenden".



Dijo que se van a estudiar las condiciones de cada persona de manera independiente en la comisión especial integrada por: el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda y el ministro del Interior, Prada. Esa comisión será la encargada de asesor al presidente en la utilización de la facultad de nombrar gestores de paz y de definir el número final de beneficiados.



Prada expuso que será el presidente el encargado de presentar "la solicitud de suspensión de la captura a la autoridad judicial correspondiente y que esas personas no podrán violar ninguna norma jurídica porque sería revocado el beneficio de suspensión de la captura".



Reiteró en que "no solo aplica para jóvenes capturados en medio de la protesta social, sino para lideres sociales, campesinos y afocolombianos que pueden aportar en la consolidación del proceso de paz en sus regiones".



Agregó que hay una disposición para que "los policías presos durante el paro también sean gestores de paz para cesar la conflictivad en la sociedad".



En el decreto que deben emitir se van a explicar las funciones de los gestores de paz y de convivencia ciudadana. "Es básicamente la resolución de conflictos e incluso para quienes hayan sido, de una u otra manera, sindicados de haber afectado bienes- una de sus funciones va a ser precisamente la de cuidar los bienes para efectos de que no se repitan este tipo de comportamientos y conductas-" según informó Prada.



Habló, también, de la ola invernal que enfrenta el país, de los daños que se han visto y mencionó que "lamenta en nombre del presidente y la vicepresidenta lo que ha ocurrido con los deslizamientos". Por lo que "se instalará un puesto de mando unificado nacional para revisar los riesgos de deslizamientos y los efectos materiales que ha causado la ola invernal".

En su función como vocero del Gobierno, también ofreció los resultados de las Fuerzas Militares. En cuanto a esto, mencionó que Gobierno no bajará acciones armadas contra bandas delincuenciales en fin de año.



Expuso que se han dado 108 combates, en los que se han producido 4.308 capturas, 203 sometimientos y han destruido y neutralizado 1.200 laboratorios en el territorio.



Lamentó la muerte de tres militares en Argelia, diciendo que "murieron en el cumplimiento de su deber dando la vida por la vida de los colombianos". Recalcó, también, la labor de la Armada en la incautación de drogas y en la continuidad de esta labor por parte de la institución.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

POLÍTICA

