Así puede postularse a prácticas en embajadas de Colombia

Si está buscando prácticas profesionales, la Cancillería informó que hasta el 14 de mayo de 2021, se encuentra abierta la convocatoria de prácticas laborales (periodo 2021 – II) en las Misiones Permanentes, Embajadas y Consulados de Colombia acreditados en el exterior y dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá.



En este período las Instituciones de Educación Superior tendrán la posibilidad de postular a los estudiantes que se encuentren aptos para empezar su practicas laboral.



Para que los estudiantes interesados realicen su postulación de forma efectiva, debe tener en cuenta:

Postulación:

1. Todos los documentos deben ser remitidos únicamente por las Instituciones de Educación Superior y exclusivamente al correo electrónico pasantias@cancilleria.gov.co. Se omitirá cualquier postulación realizada directamente por el estudiante.



Esta debe incluir:



a) Carta de presentación de la universidad.



b) Formato de hoja de vida para pasantía



c) Copia de la cédula de ciudadanía.



d) Certificado del promedio académico acumulado.



e) Certificado donde conste claramente el idioma y el nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) que requiera la plaza a la que se postula con una vigencia no mayor a dos (2) años.



f) Pasaporte vigente (únicamente para interesados en el exterior).



Una vez el estudiante envíe esta documentación a través de la institución de educación superior a este Ministerio deberá proceder con el siguiente paso:



2. Registro de la hoja de vida en la Plataforma del Servicio Público de Empleo Compensar:



La Cancillería señaló que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3546 del 3 de agosto de 2018 “por la cual se regulan las prácticas laborales”, expedida por el Ministerio de Trabajo, el estudiante deberá registrar su hoja de vida en la plataforma de Servicio Público de Empleo a través de la Agencia de Empleo Compensar.



Con el propósito que el estudiante reciba las instrucciones de cómo debe realizar dicho registro, deberá enviar únicamente su hoja de vida (formato adjunto) a la Psicóloga de la Agencia de Empleo Compensar, la señora Luz Aida Lopez, al correo lalopezpe@compensar.com.



