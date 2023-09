Uno de los retos centrales para atender a los millones de migrantes venezolanos que llegaron al país en los últimos años es la documentación de esta población, más aún teniendo en cuenta que son miles los que ha asegurado que planean radicarse en Colombia.



Según la encuesta Pulso de la Migración del Dane, realizada en julio de este año, el 37,4 por ciento de los consultados dijeron que no poseen ningún permiso o documento de regularización para permanecer en Colombia.



Una de las razones de la anterior cifra tenía que ver con la demora que se estaba presentando para la entrega de los PPT, pues había más de 600.000 personas esperando este documento que les permite regularizar su situación en el país y acceder a servicios como empleo, salud y educación.

En una entrevista con EL TIEMPO, el director de Migración Colombia Carlos Fernando García aseguró en abril que la demora se estaba presentando por una crisis que se registró en septiembre de 2021.



"En ese momento, Migración Colombia venía de un proceso de emisión de PPT y por algún motivo el sistema colapsó, y los efectos de eso llegan hasta hoy. Cuando recibimos la entidad, los funcionarios del área de tecnología no tuvieron forma de explicarme qué estaba pasando con el sistema. Lo único que me dijeron es que estaba ralentizado, que no se podía producir la cantidad de documentación que se debería producir", afirmó en ese entonces.



Una de las soluciones que empezaron a implementar son las jornadas de entrega de PPT en un día. La primera de estas se llevó a cabo esta semana en Bogotá y concluyó este jueves 6 de septiembre.

Miles de personas asistieron a la entrega de estos documentos en el Palacio de los Deportes en Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En total, según reportó Migración Colombia, asistieron 25.000 personas y 16 mil de ellas obtuvieron su PPT. "Así mismo, durante las jornadas se prestaron los siguientes servicios que son fases previas requeridas para poder imprimir y entregar el PPT: 5.010 personas hicieron enrolamiento biométrico y 52 personas realizaron el pre-registro".



García destacó “el liderazgo de Colombia en esta jornada masiva, al lograr implementar una estrategia en la que se entrega un documento como el PPT en un solo día, con altos estándares de seguridad, y destrabando los problemas que tenía este proceso”.



Fernando García, director Migración Colombia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

De acuerdo con el reporte de la entidad, una vez los migrantes venezolanos obtuvieron su documento, pudieron participar en la feria de servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los servicios más solicitados fueron salud e información sobre empleabilidad.



"Cerca de 10 mil personas fueron afiliadas a servicios de salud y/o actualizados en Colombia en el marco de las jornadas", informaron. De ellos: 5.200 personas recibieron información sobre servicios de integración socioeconómica; 5.000 personas recibieron servicios de bancarización; 2.800 personas fueron atendidas con enfoque diferencial y cerca de 2.600 personas fueron informadas sobre servicios de salud en Bogotá.



Ahora bien, en la jornada también hubo casos cancelados. Según el director de la Regional Andina de Migración Colombia, Francisco Cante, en la jornada se detectaron y cancelaron un total de 200 registros únicos de migrantes venezolanos (RUMV) porque no cumplían con los requisitos exigidos para acceder al PPT.

La jornada se adelantó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La idea es replicar estas jornadas en otras ciudades y Migración ya confirmó que se hará en Cúcuta, Cali y Maicao y el requisito será haber recibido la citación previa de Migración Colombia.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA