El miércoles, cuando estalló la crisis política en Perú por el intento del golpe de Estado que intentó dar el entonces presidente Pedro Castillo, el presidente Gustavo Petro sostuvo una agenda en Buenos Aires, Cauca, y Cali y Buenaventura, Valle del Cauca. En sus declaraciones no mencionó el tema. Tampoco trinó. Ese día solo se conoció un comunicado de la Cancillería.



Desde distintos sectores políticos no solo le exigieron al jefe de Estado que se pronunciara. Le pidieron condenar que Castillo haya intentado disolver el Congreso.

Pero solo fue hasta el jueves cuando el mandatario hizo el primer comentario al responderle un trino a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. “Está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana”. Agregó que a esa ultraderecha “la voluntad popular le importa un bledo”.



Posteriormente hizo un hilo en Twitter en el que si bien reconoció que “se equivocó” al tratar de usar el artículo de la Constitución que permite disolver el Congreso que “ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular”, dijo que el expresidente de Perú, hoy detenido, “fue arrinconado desde el primer día”.

Tras ocho horas detenido, Pedro Castillo fue trasladado en helicóptero a la Diroes, donde se encuentra recluido Alberto Fujimori. Foto: Renato Pajuelo. EFE

Y en otro trino le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo”, pues considera que “se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.



Sin embargo, minutos antes la CIDH ya había emitido un comunicado al respecto. Condenó las “decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho”.



La postura del presidente Petro no cayó bien en los sectores de oposición e, incluso, desató un gran enfrentamiento político en el país.



“El autogolpe de Castillo en Perú desenmascaró a Petro y a sus aliados”, comentó el senador uribista Miguel Uribe Turbay. “Guardan silencio y algunos hasta lo justifican”, añadió el legislador quien ante los varios comentarios en su contra argumentó: “Me tergiversan cuando pido que el Congreso sea independiente”.



Uribe preguntó: “¿A qué le tienen miedo?” Y a reglón seguido sentenció: “Congreso siempre debe ser un garante de la democracia y la libertad”.

Los presidentes Gustavo Petro y Pedro Castillo. Foto: Presidencia

Entre quienes refutaron a Uribe por este tema fue el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien arremetió, además, contra la oposición y dijo que el país “merece una mejor”.



“Uno dice en Cámara: ‘la desigualdad no mata”. El otro, en Senado, promueve un golpe de Estado desde el Congreso. Mismo nombre, misma ignorancia y odio. El país merece una mejor oposición”, destacó.



El presidente del Senado, Roy Barreras, quien se había preguntado si Uribe soñaba con un golpe de Estado, afirmó que el gobierno Petro “es fruto de un mandato popular de más de 11 millones de electores, la votación más alta con la que se ha elegido un presidente de Colombia”.



También le hizo un llamado a quienes tratan de comparar lo que pasó en Perú con la realidad política colombiana. “Despierten del delirio los extremistas que se excitan con el golpe del Perú. La presidencia del Congreso de Colombia obedece al mandato popular del cambio que recibimos en las urnas y acompaña al presidente Gustavo Petro en su propósito de paz total y justicia”, dijo.



Rafael Nieto, exprecandidato presidencial del Centro Democrático aseguró que la “defensa de Petro a Castillo, el retiro de la sesión de la OEA sobre Nicaragua, el trino después del plebiscito chileno y su complicidad con Cuba, demuestran que lo que le importa son sus simpatías ideológicas y no la democracia. Y auguran malos tiempos por venir en nuestro país”.



En ese sentido, sobre la solicitud de Petro también se pronunció el expresidente Andrés Pastrana. “Presidente Petro, la Convención Americana de Derechos Humanos está para proteger los derechos humanos y la democracia, no para defender golpistas y dictadores de Izquierda”, comentó.



Pero, realmente qué significan los comentarios del jefe de Estado. Sebastián Lippez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, destacó que Petro inicialmente respalda un gobierno “que vio amigo y afín” en la región.



El académico agregó que en principio el mandatario pudo haber pensado en la afinidad ideológica y en la lealtad. “Fue una reacción muy ligera”, pero después se dio cuenta que era un error respaldarlo de manera plena y tuvo que salir a señalar que se Castillo se había equivocado con el intento de disolver el Congreso.