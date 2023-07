El 4 de enero, en Istmina, Chocó, el Presidente Gustavo Petro sancionó la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, y esta semana que pasó, en Manaure, La Guajira, el mandatario posesionó a la Vicepresidenta Francia Márquez como la primera ministra de la Igualdad en la historia del país.

Los actos protocolarios se hicieron en dos poblaciones y departamentos simbólicos, por la desigualdad y exclusión que acumulan. En ambos lugares, las poblaciones mayoritarias, personas afros en Istmina e indígenas en Manaure, han sido unas de las más discriminadas en este territorio nacional, que es el segundo más inequitativo de América Latina, según datos del Banco Mundial de 2021.



“Esa inmensa desigualdad ha traído los problemas más grandes que vive nuestro país: la violencia, el narcotráfico, la falta de construcción de una nación que pueda incluir a todos y todas”, dijo el presidente Petro en la posesión de la ministra.



Tanto los afros como los indígenas serán dos grupos poblacionales objetivo del Ministerio, que contará con cinco viceministerios y 18 direcciones que se enfocarán en desestructurar las desigualdades y cerrar las brechas de los ya mencionados, pero también de las mujeres, jóvenes, campesinos, comunidad LGBTIQ+, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, migrantes, habitantes de calle y, en general, de territorios en situación de pobreza y marginalidad.

De acuerdo con la profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y experta en temas de género, Angélica Bernal, un Ministerio que atendiera los asuntos de las colombianas en toda su diversidad era una demanda del movimiento social feminista desde la década de los 90. “El reclamo siempre ha sido una entidad del más alto nivel. Primero existió la Dirección Nacional para la Equidad, que años después pasó a ser la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Por lo que la creación del Ministerio es un paso muy grande y de más jerarquía. Es algo histórico en la lucha por los derechos de las mujeres”, dice.



Así mismo, destaca que este Ministerio iguala a Colombia con otros países del mundo y la región, como España, Argentina, Chile, que cuentan con carteras con la más alta jerarquía dedicadas a los asuntos de las mujeres (diseños de políticas públicas, cierres de brechas de género, lucha contra las violencias, etc.).



“Estábamos un poquito atrasados, pero lo importante es que nos pusimos al nivel de otros países, con una cartera que no es nueva para ellos, pero sí para las colombianas”, comenta Bernal.

Otro tema que destaca la analista, es la representación que recae sobre la Vicepresidenta y nueva ministra por ser mujer, afro, proveniente de una región relegada y empobrecida. “Ella tiene una lucha histórica por la igualdad, o sea, ella sabe de qué se habla cuando se habla de igualdad. Tiene una agenda clara y plural. Su nuevo rol no es solamente importante en términos simbólicos, sino también políticos, porque la creación del Ministerio y su nombramiento es el cumplimiento de una promesa de campaña”.



A la otra orilla de los aplausos están las críticas que la nueva ministra no debe de perder de vista, pues estas se formulan junto a grandes expectativas por los alcances y logros que va a tener el Ministerio a corto, mediano y largo.



“Colombia no debe gastar más en burocracia. Los problemas de igualdad que requieren de atención en el país no se solucionan con más de 700 cargos en Bogotá”, dijo a EL TIEMPO la senadora Paloma Valencia.

La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. Foto: Prensa Centro Democrático

Para llenar los cinco viceministerios y las 18 direcciones, el Gobierno creará 744 puestos con la misión de desescalar la desigualdad en el país. Esto significa que será la cartera con más viceministerios, superando a Defensa, que ahora cuenta con tres.



El Ministerio de la Igualdad comenzaría con un presupuesto de $500.000 millones, de los cuales saldrán $3.758 millones para pagar la nueva nómina.. “No creo que los recursos queden mejor invertidos en una entidad que en la propia ciudadanía. Se necesita es inversión en los territorios”, enfatizó la senadora.



Ella junto a otras colegas del Centro Democrático demandaron la ley que creó el Ministerio por el impacto fiscal que le traería la cartera a las finanzas del país. Esta fue admitida por la Corte Constitucional.

Frente a los cuestionamientos, Angélica Bernal opinó que frente a la desestructuración de la desigualdad no se puede escatimar en recursos. “Cuando se habla de estos temas, se critica la burocracia, pero cuando se amplían los cargos por ejemplo en el sector Defensa, no salen a reprobar los costos que traerán esos nuevos cargos. El funcionamiento de un estado de derecho comprometido con la garantía de derechos sale caro, no hay otra manera que funcione”, reiteró.



Además de esta crítica, desde el movimiento feminista se está comentando con reprobación que el ministerio cuente con una Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas. “No hay una dirección para las sobrevivientes de explotación sexual y prostitución. En la prostitución ninguna de nosotras logrará igualdad”, escribió en Twitter Claudia Yurley Quintero, víctima de explotación sexual y defensora de derechos humanos.



En este contexto, en el que el movimiento social de mujeres está más activo que nunca y en el que la oposición cuestiona cualquier gasto del Estado, Francia Márquez asume una cartera robusta en personal y en presupuesto que tiene como objetivo darle frente a uno de los problemas más estructurales y enquistados en Colombia: la desigualdad. De ella solo se esperan resultados en cifras en reducción de pobreza, discriminación y brechas.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

En Twitter: @NATALIATG13