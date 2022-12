Una aguda controversia se libra en las redes sociales con la posibilidad de que Sebastián Camilo Guanumen Parra, uno de los asesores de comunicaciones del presidente Gustavo Petro y quien protagonizó un escándalo durante la campaña electoral, sea designado en un consulado de Chile.

Guanumen adquirió notoriedad porque en unos vídeos que se hicieron públicos en vísperas de que los colombianos acudieran a las urnas, revela los métodos para atacar a los contrincantes del entonces candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes, distintos canales de WhatsApp y de Telegram atacando a ‘Fico’. ¿Cómo lo vamos a atacar? Con sus relaciones con el narcotráfico, con su mala gerencia en la Alcaldía, las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a ‘Fico’ como una marioneta”, se escucha a Guanumen en referencia a Federico Gutiérrez.



En otra aparte, Guanumen dice: “El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”.



Guanumen es politólogo de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN University), especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y magíster en Planeación Educacional, Economía y Desarrollo Internacional del University College London (UCL).



Ahora, Guanumen es protagonista de una controversia que se libra especialmente en las redes sociales al decirse que él va a representar a Colombia en un consulado en Chile.



Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada por el ministerio de Relaciones Exteriores. Empero, los opositores censuran que él tenga las condiciones para ocupar un cargo diplomático.



El hecho se suma a críticas anteriores por varios de los nombramientos hechos por el ministro Álvaro Leyva. Así, por ejemplo, hace unas semanas el Sindicato de la Cancillería amenazó con demandar los nombramientos que no tengan carrera diplomática.



“UNIDIPLO se permite expresar su preocupación por algunos de los recientes nombramientos de cargos diplomáticos provisionales en el exterior, así como de reubicaciones de funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular, incluyendo de afiliados con fuero sindical" informó en un comunicado la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular.



"Estamos convencidos que la administración del talento humano que está al servicio del Estado debe actuar en estricto respeto del principio constitucional del mérito y asegurar la defensa de los intereses nacionales y la garantía de los derechos de los connacionales”, agregó el estamento en aquella oportunidad.



