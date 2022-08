En una jornada histórica para el país Gustavo Petro se convertirá en el presidente 42° de Colombia. Asimismo, la vicepresidenta electa Francia Márquez será la primer mujer negra en ocupar la dignidad.



La ceremonia comenzará su transmisión a partir de las 10:00 a. m. Sin embargo, la posesión presidencial de Colombia iniciará a las 3 p. m. y el acceso a la ciudadanía será restringido.



Durante este lapso se espera realizar diferentes actividades. Sobre este evento se esperan 100.000 personas, 70 actos culturales, 1.000 artistas en escena y actividades en seis tarimas y un corredor cultural.



“El protagonista será el pueblo”, aseguró el equipo de Gustavo Petro. Según confirmó Marisol Rojas, coordinadora de comunicaciones de la posesión, esta no será una transmisión de mando cerrada, solo para diplomáticos y presidentes invitados. Sino que toda la ciudadanía podrá ver lo que sucede desde los corredores habilitados cerca a la plaza de Bolívar.



“Esta es una transmisión de mando totalmente diferente a todas las que se han realizado en el país, en Latinoamérica y el mundo, porque es una posesión del pueblo. El presidente Petro ha querido que esta posesión no sea únicamente para un grupo exclusivo de personas, sino que tenga la participación, ojalá, de las regiones”, explicó Rojas.

Por esta razón, además de la plaza de Bolívar, se dispondrán para este día el Parque Santander, la Plazoleta del Rosario, la Plaza de las Nieves y el Parque de los Periodistas en Bogotá con eventos culturales y artistas para celebrar la posesión.



Igualmente, de manera simultánea, en las principales plazas y parques del país se transmitirá el evento. En cada lugar habrá intervenciones musicales y muestras artísticas que tienen el propósito de evidenciar la diversidad cultural colombiana. El acto, según confirmó Rojas, costará alrededor de 2.400 millones de pesos.



Agrupaciones artísticas provenientes de Yopal, Archipiélago De San Andrés, Santa Catalina Y Providencia, Tumaco, Bucaramanga, Guapi, Vélez, Pereira, Medellín, Piedecuesta, Cali, Córdoba, Santa Marta, Quibdó, Timbiquí, Tocancipá, Neiva, Cali, Villavicencio, Leticia, Cartagena, Buenaventura, Montes De María, Pasto y diferentes localidades de Bogotá realizarán presentaciones durante el inicio del mandato del próximo jefe de Estado.



También se espera que Adriana Lucía, Aterciopelados, David Kawooq, Nidia Góngora, Beto Jamaica, Los Gaiteros de San Jacinto, Wilson Manyoma, Edson Velandia, Fernando Montaño y Adriana Lizcano, entre otros, integran el grupo de 1.000 artistas que realizarán exhibiciones.

Los detalles

Con vallas están cerrando la Plaza de Bolívar Foto: Presidencia

Al igual que en ocasiones anteriores, el presidente electo deberá caminar con su familia desde el palacio de San Carlos, la sede de la Cancillería, hasta la plaza de Bolívar para tomar posesión, a unas pocas cuadras.



Uno de hechos más simbólicos de la jornada será la exhibición de la espada de Simón Bolívar. Este símbolo cobra importancia teniendo en cuenta que el 17 de enero de 1974 fue robada por el M-19, guerrilla a la que perteneció el futuro presidente en su juventud.



Los colombianos —explicó el próximo jefe de Estado— la podrán apreciar “no como un símbolo de guerra, sino, como dijo su propietario, que solo se debería envainar cuando haya justicia en Colombia”.



Asimismo, se mostrará la paloma de la paz que donó el escultor Fernando Botero y, como lo pidió el mismo Petro, habrá símbolos de la biodiversidad de cada una de las regiones del país.

Los invitados

El acto de juramentación del presidente de la República de Colombia, por lo general, siempre cuenta con la presencia de diversos mandatarios de la región o sus representantes. El acto tendrá fecha el próximo 7 de agosto y será transmitido a nivel nacional en señal abierta.



A este evento protocolar en Colombia, asistirán al menos una decena de delegaciones de diversos países de la región y del mundo entero.



Entre los nombres confirmados por el comité organizador del evento, se encuentran distintos presidentes de Sudamérica, entre ellos está el de Chile, Gabriel Boric; el de Ecuador, Guillermo Lasso; el de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el de Bolivia, Luis Arce; y el de Argentina, Alberto Fernández; de Panamá, Laurentino Cortizo; República Dominicana, Luis Abinader; Honduras, Xiomara Castro; y Costa Rica, Rodrigo Chaves.



De El Salvador, se conoció que asistirá el vicepresidente Félix Ulloa Jr. y no el mandatario Nayib Bukele. De igual manera, se espera que de México envíen a la primera dama, Beatriz Gutiérrez.



El acto de transmisión contará con la presencia del rey Felipe VI de España. El presidente de ese país, Pedro Sánchez, no asistirá.



Por parte de Estados Unidos estará Samantha Power, directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid), quien encabezará la delegación enviada por Joe Biden para la posesión presidencial. Además de Power, viajarán a Bogotá Juan González, el principal asesor para Latinoamérica de Joe Biden, y el presidente del comité de Exteriores para la Cámara de Representantes de EE.UU., Gregory Meeks.



También integrarán la delegación el encargado de negocios de EE.UU. en Bogotá, Francisco Palmieri, y la representante especial para igualdad racial y justicia del Departamento de Estado, Desirée Cormier Smith.



Además de los invitados especiales como los presidentes y el cuerpo diplomático, Petro invitó a algunas personas muy particulares que conoció en la campaña. Estarán Genoveva Palacios, de Quibdó, Chocó; la familia López, unos cafeteros de Anserma, Caldas; la familia Londoño, de Santa Helena, Antioquía; Kellyth Garcés, una barrendera de Medellín, y Arnulfo, un pescador de Honda.

Continuan los preparativos para la ceremonia de cambio de mando presidencial en la Plaza de Bolívar. Bogotá 3 de agosto del 2022. foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno

Los ausentes

Uno de los invitados que ya confirmó que no asistirá al evento es el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del ahora partido de oposición, Centro Democrático. Uribe manifestó que habló por teléfono con Petro y se excusó por no asistir. “Desde hace 2 años tengo complejo de preso. No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica que anhelo superar”, dijo el exmandatario.



Tampoco estarán Nicolás Maduro; el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, este último enviará a su canciller, en la línea de otros países como Portugal y Serbia. Aunque en un principio el presidente de Perú, Pedro Castillo, había confirmado que asistiría, el Congreso impidió a último minuto que viaje a Bogotá. En su lugar asistirá la vicepresidenta Dina Boluarte. Por parte de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro aún no ha confirmado si asistirá o si enviaría una comitiva.



Luego de la posesión, se tiene previsto que el ya presidente Gustavo Petro, viaje al departamento del Cauca en donde se encontraría con las comunidades indígenas quienes han sido históricamente victimizadas en el marco del conflicto armado que vive la región. En la agenda se tratarían sus reclamos en temas de tierras.