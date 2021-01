¿Por qué el presidente Duque no asistió a la posesión de Joe Biden?

Este miércoles, Joe Biden se tomó juramento como el presidente número 46 de los Estados Unidos y así se convierte en el hombre más poderoso del mundo.



La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de tensión y una amplia cobertura en seguridad, pues hubo más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional desplegados para los días previos, debido a que seguidores del gobernante saliente, Donald Trump, asaltaron violentamente el Capitolio en Washington días atrás, en hechos que causaron cinco muertos.



(Puede leer: Duque espera “trabajar muy de la mano con el presidente Biden”)

A esto se suma que es una posesión insólita por las amenazas de seguridad y la pandemia de coronavirus, por lo cual no asistieron las cerca de 200.000 personas que se suelen congregar en este evento, y solo hubo alrededor de 1.000 debido a la pandemia.



De hecho, para conmemorar al público que no pudo acudir, los jardines del National Mall los cubrieron con un panel artístico de 200.000 banderas.



Días atrás, Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington, había anunciado que el gobierno del presidente Iván Duque había sido invitado por medio de la Embajada de Colombia en Washington, pero no el jefe de Estado.



(Además: Sistema de la Casa de Nariño sufre dos intentos de hackeo del exterior)



¿A qué se debe esto?



Santos aseguró que en entrevista con El Espectador, que la tradición en Estados Unidos es que a la ceremonia de posesión del presidente asistan los embajadores acreditados en Washington y no los jefes de Estado.



Por su parte, la profesora y analista política Lara Brown, directora de la escuela de graduados de Gestión Política en la Universidad de George Washington en la ciudad de Washington (Estados Unidos), aseguró en una charla del Departamento de Estado para el centro de prensa extranjera de esa entidad que “los dignatarios extranjeros, por lo general son invitados a los eventos oficiales, pero no necesariamente a la ceremonia”.



“Parte de eso tiene que ver con la creencia de larga data de Estados Unidos y con el discurso de despedida de George Washington que sugiere que realmente Estados Unidos no debería tener ningún tipo de aliados u oponentes permanentes; que al final del día, queremos que nuestro presidente empiece su mandato como una especie de libro abierto y un jugador neutral que va a entrar y participar en la política exterior como mejor le parezca”, sentenció en la charla.



(Le sugerimos: Tenemos que tener un poco de paciencia en la vacunación: Ramírez)



Brown, agregó que “en realidad, se trata, en cierto modo, de proteger el carácter sagrado de esas relaciones diplomáticas y de garantizar que no haya percepciones políticas o partidistas asociadas a eso. Por ejemplo, ¿qué significaría si fulano de tal asistiera y fulano de tal no?”.



Esto es contrario a lo que ocurre en las posesiones en América Latina, donde es usual que asistan los jefes de Estados.



De este modo, Francisco Santos asistió al acto de juramentación en Washington, junto con sus pares de Venezuela y España.

El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, está junto con los embajadores de España y Venezuela. Foto: Embajada de Colombia en EE. UU.

Otras noticias de Política:

- La invitación a Santos para la posesión de Joe Biden



- Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021

POLÍTICA

Síganos en Twitter: @PoliticaET y Facebook: @politicaeltiempo