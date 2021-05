Por segundo día consecutivo, Duque suspende su programa de tv

Por segundo día consecutivo, Presidencia anunció que este miércoles no se emitirá el programa del mandatario Iván Duque llamado 'Prevención y Acción', que tiene una franja de 6:00 p. m. a 7:00 p. m.



Esta es la segunda vez desde que empezó la emisión del programa, que el Presidente lo cancela por razones de agenda laboral.



Esto se debe, según explicó el Ejecutivo, a razones de agenda, pues el jefe de Estado empezó unos diálogos con diversos sectores, para ponerles fin a las protestas en el país, que ya completaron ocho días.



La idea del mandatario es mantener un diálogo con diferentes sectores políticos y sociales para promover soluciones a la crisis que atraviesa el país.



En la Casa de Nariño, el mandatario estuvo este mediodía reunido con diversos sectores de la institucionalidad del país, con algunos de manera presencial y con otros de forma virtual, planteándoles las alternativas que tiene el Gobierno para la reactivación económica y para atender las necesidades de los más pobres del país, y para escuchar las propuestas que le llevaran.



Paralelamente, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, sostuvo el primer 'Encuentro para Escucharnos y Avanzar sobre lo Fundamental'.



Ceballos reveló que se tratarán seis temas fundamentales identificados luego de escuchar a diversos sectores:



- Acelerar la vacunación masiva, de la mano del sector privado.

- Reactivación segura y desarrollo social.

- La expresión pacífica de las propuestas de la sociedad civil.

- Protección de los más vulnerables, como lo trabaja el nuevo ministro de hacienda.



Además, que se está trabajando una agenda con el Congreso y el país para seguir con el ingreso solidario, la devolución del IVA, y otras acciones dirigidos a ese objetivo:



- Estabilización de las finanzas públicas, que se relaciona con aporte solidario.

- Matrícula 0, no solo con el Fondo de Solidaridad, sino en muchas universidades.



El Gobierno tiene previsto adelantar 11 reuniones de este tipo.



