¿Por qué siguen las demoras para sacar el pasaporte?

Varios usuarios en las redes sociales siguen denunciando demoras en la obtención de las citas para el trámite del pasaporte, documento necesario para salir del país.



Una tuitera identificada como Johanna Gonzalez (@Johagon81) pidió la “intervención” de la Contraloría General de la República “para la verificación en el proceso de agendamiento de citas para pasaporte. Llevo 3 meses intentando solicitar cita y SIEMPRE dice que no hay disponibilidad y no me han dado ninguna respuesta desde la cancillería a mi reclamo”.



Otra usuaria identificada como @guzman_mile se preguntó “por qué hacen tan tedioso este trámite de solicitar pasaporte, no están contestando PQR, ni correos ni chat todos los canales bloqueados para los ciudadanos, deberían extender las jornadas de atención y contratar más personal. Necesito con urgencia hacer este trámite. Quien me ayuda”.



Y uno más, que se identifica en Twitter como Cristian (@_degenerado) escribió hace unos días: “Más de dos meses intentando pedir una cita para renovar mi pasaporte a través de un sistema de citas que nunca funciona; es increíble la ineficiencia para tramitar cualquier documento en Colombia @CancilleriaCol”.

¿Alguien ya logró pedir cita para saber #pasaporte #colombiano ? Esta imposible — Jeferor (@jeferor) October 14, 2021

Hasta el momento, la Cancillería no ha dado una respuesta oficial sobre estas denuncias y ha publicado mensajes en sus redes sociales sobre los pasos para obtener el documento.



"Apreciado usuario para evitar contratiempos lo invitamos a reclamar su pasaporte el día hábil siguiente a su solicitud", es uno de ellos.

Apreciado usuario 🙋‍♀️ Recuerde retirar su pasaporte dentro del plazo de entrega establecido, de preferencia al día siguiente de su solicitud 📔 De no hacerlo en un plazo prudencial, podría tener que tramitar y pagar uno nuevo. pic.twitter.com/qLm2vuTvuj — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 15, 2021

