El tema del machismo en el gobierno Petro sobre la mesa por salida de Zamora

La discusión sobre el machismo en el sector público ha vuelto a cobrar vigencia tras la salida de Martha Lucía Zamora de la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), luego de su denuncia pública de haber sido gritada por el canciller Álvaro Leyva.



Según el testimonio de Zamora, ella habría sido víctima de maltrato por cuenta del Canciller, quien la habría gritado y dicho palabras de alto calibre. Desde el viernes, públicamente, el Presidente había tomado partido por el ministro Leyva: “No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados”, dijo en su cuenta de X.



Las opiniones vienen de todas las tendencias políticas: “¿Ante hechos como estos de maltrato dónde están las "feministas" petristas? ¿Se quedaron sin internet?”, afirmó María Fernanda Cabal, senadora del partido opositor Centro Democrático.



“Dizque no hubo gritos del canciller. ¿Por qué a Gustavo Petro le encanta defender a todos los misóginos que lo rodean?”, preguntó la socióloga y escritora Sara Tufano.



“Gustavo Petro tomando partido por el agresor Álvaro Leyva. ¿Nos sorprende? Para nada. Pero nos indigna. Y mucho”, agregó ella.



En otros episodios, se ha criticado al Gobierno Nacional por el tema del machismo. Así, por ejemplo, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt criticó al presidente Petro por un comentario personal que hizo sobre una visita de la exsenadora a su casa en Europa.

Martha Lucía Zamora, cabeza de la ADJDE y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

“Me parece que no es ninguna acusación, es un comentario soez, muy machista, profundamente machista, no propio de un presidente. Él está hablando de una mujer con una carrera, con una vida, que lo está confrontando. A nadie le interesa la vida privada de Ingrid Betancourt, pero sí nos interesa a todos la vida pública de Gustavo Petro”, dijo la dirigente política.



En otro momento, la representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, hizo pública su molestia al retirarse de un foro por la presencia como moderador de Hollman Morris, subgerente del Sistema de Medios Públicos.



“Me voy a retirar de este panel, porque es una decepción para mí que un Gobierno que prometió que el cambio es con las mujeres, ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris, que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias de género y que hoy las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas. ¿Cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denunciadas en muchos casos por violencias basadas en género?”, señaló la congresista.



Ante el hecho de que él fue absuelto en las instancias jurídicas, la parlamentaria respondió: “Obviamente que hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran. Pero esto es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien. Y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así”.



En otro momento, Pedraza había exigido también la salida de la dirección de la policía del general Henry Sanabria -nombrado por Petro-, por sus comentarios en contra de las mujeres.



“El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada (sic)” publicó en su cuenta de Twitter el oficial durante la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Al final, Sanabria salió de la institución.



Asimismo, en esta administración no pudieron posesionarse dos embajadores designados por cuenta de episodios machistas y de violencia de género.



En efecto, el embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Víctor De Currea-Lugo, no pudo tomar posesión por las denuncias de presunto acoso sexual a varias jóvenes estudiantes cuando él era profesor.



Y Germán Navas Talero, designado embajador en Suecia, llamó “vendedora de piñatas de bazar de pueblo” a Pedraza por alzar su voz contra el machismo y “zorrilla” a la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López.

Canciller Álvaro Leyva y canciller de Venezuela, Yvan Gil. Foto: Cancillería



“Lo de Navas Talero del petrismo contra las mujeres es violencia de género y política”, respondió la mandataria capitalina en esa controversia.



Cuando se conocieron los audios en los que Armando Benedetti, en ese momento embajador en Venezuela, insulta a Laura Sarabia, para la época jefa de despacho de la Presidencia, la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Cielo Rusinque Urrego, reflexionó:



“Algo que ha pasado de agache es la infinita violencia política y de género que venía soportando Laura Sarabia, en medio del “escándalo y el amarillismo” es algo muy de fondo que amerita una reflexión profunda. Una joven de la base social sometida a semejantes presiones (sic)”.



Hoy, de nuevo, se pide reflexionar sobre el tema del machismo, un problema que le hace tanto daño a la sociedad.



