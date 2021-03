Los constituyentes explican por qué prorrogar mandato es ilegal

Toda una controversia en el país produjo el proyecto de ley que pretende ampliar el periodo de gobierno del presidente Iván Duque y de los actuales congresistas hasta el 2024.



Aunque este asunto tiene efímeras posibilidades de hacerse realidad, constituyentes como Humberto De la Calle y Antonio Navarro además han dicho que prorrogar el mandato es ilegal, pues los ciudadanos votaron por algunas personas que estuvieran por cuatro años.



De La Calle señala que en los regímenes presidenciales los períodos hacen parte de la esencia de la Constitución, por tanto, dice que "la prórroga que ahora se propone es un golpe de estado".



"Pero es algo peor. La prórroga de los propios congresistas es una escandalosa violación del régimen de conflictos de interés. Debe significar la pérdida de la investidura", le dijo a EL TIEMPO el excandidato presidencial.



Antonio Navarro concuerda con De la Calle en que desde la Constitución es inviable la propuesta de alargar el periodo del presidente y los congresistas.



"No se puede legislar en causa propia. Ahí existe una incompatibilidad y los congresistas deben declararse impedidos para hacerlo. Si no lo hacen pueden perder la investidura", le dijo a este diario.



De manera enfática, el exsenador agregó que "un constituyente derivado, el Congreso, no puede modificar una decisión del constituyente primario, el ciudadano, que votó y eligió a una serie de funcionarios (el Presidente, los Senadores, los Representantes) por un período determinado de 4 años".



El exnegociador de los acuerdos de La Habana recordó que esta iniciativa es distinta a la que se dio para la reelección del exmandatario Álvaro Uribe. "La primera reelección de Uribe al menos dependía de las siguientes elecciones", afirmó.



Con este panorama se abre la duda si es bueno para la democracia unificar o no los periodos de presidente y alcaldes.



Para los más de 20 congresistas, autores de la iniciativa, la unificación de elecciones en una misma fecha "generarán sinergias que permitan ahorrar en los años 2022 y 2023 una cifra cercana a los 1,8 billones de pesos, lo cual resulta necesario toda vez que será un bienio más importante para la reactivación económica", advierten en el proyecto.



Y agregan que "se logrará una mayor coherencia y articulación entre programas, políticas y planes que estos desarrollen".

Por su parte, Navarro asegura que prefiere que las elecciones sean en fechas distintas porque le da mucha más posibilidad al voto de opinión



"Mucho del voto de Congreso es clientelista y/o comprado. El de Presidencia es mucho más de opinión, por eso es mucho mejor mantenerlos como están hoy", advirtió.



Pero un hecho distinto opina la dirigente del partido de 'La U', Dilian Francisca Toro, quien señaló que aunque en este momento esa propuesta es inconstitucional, la discusión sí se puede dar en el futuro.



"La unificación de periodos puede ser muy importante para unificar los planes de desarrollo, los presupuestos, las obras y lo que se va a realizar en cada una de las regiones, pero se tienen que hacer en la discusión en el siguiente periodo y no en el periodo en el que fueron elegidos", aseguró.

