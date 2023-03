Este jueves 2 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió públicamente a la Fiscalía General de la Nación investigar a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, para saber si incurrieron en supuestos "sobornos" a criminales a cambio de entrar a la 'paz total'.

"Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter. Según Day Vásquez, exesposa de Nicolás, ella le transmitió todo al Presidente el pasado 1.º de febrero. ¿Debió haber informado antes?



“Yo hablé con el presidente Petro y le conté todo”, le dijo Day Vásquez a la revista Semana cuando le preguntó si el primer mandatario estaba al tanto de las denuncias que ella hace sobre su hijo Nicolás. “Sí lo sabe, porque yo se lo dije”, relató, y, según su versión, ella misma fue al Palacio de Nariño y le contó todo al primer mandatario.



La reunión fue, según ella, el 1.º de febrero, a las 3 p. m., y duró dos horas. El primer mandatario, según manifestó, se veía triste. Le dijo que “Nicolás se iba a meter en problemas y que por ende él terminaba también metido en problemas por el hijo. Es el hijo”. Ella relata que el Presidente se mostró "preocupado y decepcionado también porque no tenía ni idea de eso".



"Cuando le contó que Santander Lopesierra dio más de 600 millones de pesos para su campaña, ¿qué cara hizo?", le preguntó la revista.



"Dijo que muy grave eso. Y me dijo: 'Pero es que esa plata nunca llegó a la campaña, esa plata nunca llegó a la campaña'. Yo le dije: es que no llegó a la campaña porque Nicolás se quedó con esa plata", contestó ella.



El Presidente le pidió a la Fiscalía este jueves, ya en el mes de marzo, determinar si su hijo y hermano han ofrecido a narcotraficantes beneficios en el marco de las políticas de paz a cambio de dinero.



"El presidente Petro tiene una obligación de informar a las autoridades cuando tenga conocimiento de la comisión de un delito. Es precisamente lo que él hizo al expedir un comunicado solicitándole a la Fiscalía que se investigara a dos miembros de su familia. No se ha establecido un margen temporal para hacer la correspondiente solicitud. Mas aun cuando estamos hablando de dos personas que pertenecen a su círculo familiar. En consecuencia, el presidente Petro honró la obligación constitucional y legal de denunciar una presunta conducta punible", dice el analista Jairo Libreros.



Una opinión que en líneas generales también comparte el analista Álvaro Forero, quien dice que el presidente Petro actuó de conformidad a las normas vigentes al pedir al ente acusador una investigación formal.



Mientras que el senador del Partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, mejor conocido como Jota Pe Hernández, dijo en su cuenta de Twitter:



"Desde el 1.º de febrero, a las 3 de la tarde, @petrogustavo sabía que su hijo @nicolaspetroB le recibió 600 millones de pesos a un condenado y extraditado por narcotráfico (alias Marlboro) según denuncia Day Vásquez (exesposa de Nicolás). ¡Hoy Petro hace una explosión controlada!".



“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetare las conclusiones a las que llegue la justicia”, concluyó Petro en su comunicado.



