El presidente Gustavo Petro explicó este mediodía por qué escogió a Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez para integrar la terna para ser la próxima fiscal general de la Nación: Su defensa absoluta de los derechos humanos precisamente ante una de las mayores olas de violencia que ha tenido el país.

“He escogido tres mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de Fiscal General de la Nación", dijo el jefe del Estado.



"Las tres tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia", argumentó Petro.



En efecto, las tres ternadas han sufrido graves amenazas por sus investigaciones. En algunos casos han debido salir de país y han recibido protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.



En la carta con la que se presentó la terna el mandatario pidió también designar un fiscal ad hoc en procesos penales que involucren a los miembros de su familia para que no haya dudas de la transparencia.



“En cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para que no haya dudas respecto de la transparencia de estas”, señaló el primer mandatario.



La terna fue recibida formalmente por el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, en nombre del Presidente del alto tribunal, Fernando Castillo Cadena.



Con los nombres, el trámite que viene ahora en la Corte es la revisión de sus hojas de vida y un análisis exhaustivo, para que así la Sala Plena elija a una mujer que reemplace a Barbosa desde febrero de 2024, cuando termina su periodo.



Sobre la terna, precisamente Fernando Castillo, presidente de la Corte, dijo este martes en el Congreso de la República que "nosotros no pedimos la terna. El presidente de la República, en sus facultades legales y constitucionales, la someterá a consideración de la Corte Suprema cuando él la radique. En cualquier momento puede pasar eso, normalmente es un periodo de entre 6 y 3 meses antes del vencimiento del fiscal, entonces nosotros la estamos esperando entre septiembre y diciembre".



