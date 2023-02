El presidente Gustavo Petro con su equipo de gobierno programó para este fin de semana unos 'retiros espirituales' en la hacienda presidencial de Hato Grande.



La idea es afinar los últimos detalles en lo que tiene que ver con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como la adición presupuestal y la reforma de salud que serán presentados al Congreso en el marco de las sesiones extras que deben comenzar la próxima semana.

Esto es posterior a que en la Casa de Nariño se realizó un Consejo de Ministros que comenzó sobre el mediodía de este jueves y se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada de este viernes, donde el tema básico fue el Plan de Desarrollo, que será la hoja de ruta para lo que resta de este gobierno.



Precisamente, para ayer estaba previsto que se realizara un Conpes para avalar el PND, pero en la medida en que no se efectuó , también bien está en la agenda prevista para este fin de semana en Hato Grande.



Así las cosas, la idea que se tiene es que este fin de semana además de la adición presupuestal y el Plan Nacional de Desarrollo debe quedar listo ya el texto de la reforma de la salud, que ha generado mucha controversia no sólo al interior del mismo gobierno sino en diversos sectores de la sociedad



La agenda prevista es que el sábado se trabaje exclusivamente en lo que tiene que ver con el texto de la reforma de la salud, que sería presentado a consideración del Congreso antes de terminar el presente mes. Y el domingo debe desarrollarse el Conpes.



Lo que ha trascendido es que será una cita exclusivamente para abordar estos asuntos y por ahora no está previsto que haya ninguna declaración política al término del encuentro.



