¿Por qué pelean gobernador de Caldas y alto funcionario del Gobierno?

El Gobernador de Caldas, Guido Echeverri, aseguró este jueves que estaba asombrado por la “ignorancia de Ramón Rodríguez”, director de la Unidad de Víctimas. Todo porque no quiere patrocinar el Festival de Teatro de Manizales.

Según dijo Echeverri, cuando fue a solicitar los recursos, el director de la unidad le dijo, palabras más palabras menos, que "él no le invierte en esas bobadas o a esas cosas que no tienen sentido".



Mientras tanto, el director de la unidad de víctimas reiteró que, si los recursos de la unidad son destinados "exclusivamente" a la atención de quienes han sido afectados por el conflicto.

Los recursos de la @UnidadVictimas, por instrucción y directriz del señor Presidente de la República, @IvanDuque, son destinados exclusivamente para la atención digna y reparación integral de las víctimas del conflicto. #UnidosPorLasVíctimas pic.twitter.com/fM6gHYSIis — Unidad Víctimas (@UnidadVictimas) August 1, 2019

En diálogo con EL TIEMPO, el gobernador Echeverri explicó lo sucedido.



¿Qué fue lo que le pasó con la Unidad de Víctimas?



Desde que existe, la Unidad de Víctimas ha venido vinculándose con el Festival de Teatro de Manizales aportando recursos económicos con la contraprestación de que el festival haga visible el tema de las víctimas, que sea un espacio cultural en el que se puedan expresar las víctimas, donde se les haga visibles y sean reconocidas. Entonces en el concepto de que el tema de la cultura es clave en la reivindicación de la paz esa entidad había venido colaborando año a año con el Festival.

¿Y usted fue a pedirles plata?

​

Yo cada año he ido a solicitar la colaboración, pero esta semana fui y el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, palabras más palabras menos me dijo que él no le invierte en esas bobadas o a esas cosas que no tienen sentido.



¿Y usted que hizo?



Eso me impactó mucho y salí y escribí un trino, y eso fue lo que pasó.

Acabo de salir de una reunión con el Director de la Unidad de Victimas, Ramon Rodríguez . Decide no apoyar el Festival de@Teatro de Manizales, porque no encuentra ninguna relación entre la cultura y la violencia. Asombra el tamaño de la ignorancia. — Guido Echeverri (@GuidoEcheverri) July 31, 2019

¿Cuánta plata iba pedir usted?



Ellos normalmente nos han dado unos 150 millones de pesos pero este año, entendiendo la dificultad fiscales, íbamos por unos 90 millones de pesos, que es una plata muy poquita para una entidad que tiene un presupuesto tan grande.

Ramón Rodríguez, palabras más palabras menos, me dijo que él no le invierte en esas bobadas o a esas cosas que no tienen sentido FACEBOOK

TWITTER

Pero viendo el trino, se ve que usted salió muy molesto…



A mí lo que me molestó fue el trato tan displicente el director.





Cuando en su trino dice que le asombra el tamaño de la ignorancia ¿se está refiriendo al director de la Unidad de Víctimas?



Sí señor, sí señor.





¿Luego de esto, cómo terminó su encuentro con el funcionario?



Yo sí me molesté y fui muy franco con él, le dije que me preocupaba que fuera tan insensato en entender que había una relación directa de la cultura con la violencia y que es necesario crear una cultura de la no violencia. Le dije que no entendía la actitud de él y que me iba muy molesto con eso.



¿Y el que le contestó?



El casi no me contestó nada, tuvo una actitud un poco seca, displicente frente a la solicitud que le hice.



¿Tiene usted la sensación de que él no entendió que la cultura sí tiene relación con las víctimas?



Definitivamente no lo entiende. Él no ve la relación histórica cultural desde el punto de vista el origen de la violencia, creo que no le cabe eso en la cabeza.



¿Le da la sensación que le está mirando eso como un tema político?



Yo no me atrevería decir eso, pero lo que me preocupa es que él siendo un funcionario tan importante y de tan alto nivel, no entienda que el tema de las víctimas tiene que ser visto desde un punto de vista más integral.



¿Entonces eso pone en riesgo el festival?

​

No, se hará porque en últimas ese era el aporte de una de las tantas entidades que colaboran. Yo, por ejemplo, hablé con la ministra De Cultura (Carmen Vásquez) y ella fue muy propositiva y entiendo que el Ministerio se va a vincular.



POLÍTICA