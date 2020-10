¿Por qué no hubo 'acuerdo' el lunes entre Gobierno y Minga indígena?

Hace una semana, la Minga social y comunitaria del suroccidente de Colombia, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, convocó al presidente Iván Duque a una reunión en la plaza San Francisco, en Cali, el 12 de octubre para hacerle unas exigencias de política económica, social, cultural y ambiental.



Este lunes, el Gobierno señaló que estuvo en Cali para "atender y escuchar las inquietudes" de la Minga indígena y que lamentó que "los Consejeros del CRIC no vinieran".



Ante ello, este martes continuó la minga y los indígenas, como lo habían anunciado, están contemplando realizar una movilización pacífica hacia Bogotá, para así unirse con el paro nacional convocado para el 21 de octubre. Esto lo definirán este miércoles.



De este modo, este martes está planeada una nueva reunión entre el Gobierno, en la que esperan que este el presidente Duque, y la minga hacia las 2:00 p. m. en Cali.



Hildo Pete, quien es vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) respondió al Gobierno y señaló que la minga no son los consejeros. "La minga es suroccidente porque aglomera campesinos, afro, indígenas, entre otros, y se delegó una comisión de cada territorio, que son mingeros y tienen el mismo pesos del consejero, pues tienen voz y voto y eso es lo que no ha entendido el Gobierno", le dijo a EL TIEMPO. "Nos quisieron desvalorizar a los voceros, esperando a los consejeros", puntualizó.



Asimismo, Pete señaló que no buscan un acuerdo sino un debate político escuchado por el presidente Iván Duque. "No estamos buscando un debate político electoral sino la política que el Gobierno hace en Colombia, donde no existe la democracia, no existe la paz". Es decir, no hay un pliego peticiones.



El líder asegura que la ola de violencia es otra de las razones para el debate. "Hoy lo que incumple el Gobierno es escuchar al pueblo, el debate, porque a todos el país nos duele la vida y nos están matando a todos".



Pete advirtió que el Gobierno ha hecho reuniones pero "no está siendo operativo en la salvaguarda de la vida, porque hay masacres día tras día. Hacen consejos de seguridad y a los quince días ya están matando", señaló. Frente a ello, le quieren preguntar al Gobierno, "¿qué está pasando?, ¿le quedó grande al Gobierno el tema de seguridad ciudadana?".



"Aquí no estamos para firmar más acuerdos ni más papeles", señaló.

Indígenas se concentraron el lunes en Cali este lunes festivo 12 de octubre y llegaron en buses tipo "chiva" en el marco de la minga social. Foto: Santiago Saldarriaga

El líder indígena advirtió que ante el anuncio de la inteligencia del Gobierno de que había filtraciones del Eln y las disidencias en la Minga que esto es "ilógico pues ellos son los que garantizan la seguridad".



Por su parte, Aida Quilcue, consejera de derechos humanos de la ONIC - Organización Nacional Indígena de Colombia- advirtió que piden la defensa de la vida y el territorio y agregó que están en riesgo por las amenazas, desplazamiento, asesinatos y otras acciones que vulneran la vida.



Asimismo, Darío Tote, vocero de pueblo Coconuco, precisó que se le está pidiendo al Gobierno que se atienda sus solicitudes de vida, territorio y democracia.



“Queremos que el Gobierno atienda nuestras solicitudes, que no hayan más asesinatos de nuestros líderes, de nuestros representantes, de nuestros comuneros, de nuestros coordinadores de guardia, autoridades. De eso se trata esta Minga, de que a nosotros nos respeten la vida”, aseguran los voceros de la minga.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD