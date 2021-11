¿Por qué la canciller guarda silencio ante tormenta de Molano?

En este caso el adagio popular que dice "si por allá llueve, por acá no escampa", no aplica. Al ruido de la tormenta política creada por Diego Molano, ministro de Defensa, quien situó a Irán como un país “enemigo de Colombia”, contrasta con el silencio de Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de la República. ¿Por qué?.



La funcionaria se encuentra de gira en Asia del Este en donde ha sostenido encuentros de alto nivel con las autoridades de Japón y Corea.

“Buenas noticias desde #Seúl: suscribimos Acuerdo entre Colombia y la República de Corea relativo a las actividades del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, que permitirá ampliar nuestros lazos de cooperación”, escribió, en su cuenta de Twitter, en las últimas horas.



“Agradezco al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, su reconocimiento y apoyo al liderazgo de Colombia en la defensa de la democracia y la institucionalidad, la promoción de los #DDHH, la lucha por la #EquidadDeGénero y la sostenibilidad en la región. #ColombiaEnJapón”, dijo hace unos días. Desde entonces ha estado muy activa en los logros de esa visita.



En cambio, sobre las afirmaciones del ministro de Defensa ha optado por la prudencia. “Del tema ya se refirió el presidente”, argumentan en la oficina de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.



Marta Lucía Ramírez, en el lejano oriente

Allí prefieren hablar de los éxitos de la lejana gira. Así, por ejemplo, detallan que en una reunión que sostuvo la vicepresidenta con el primer ministro Kishida, que recién fue ratificado en su cargo, se fortalecieron las relaciones bilaterales.



En esa reunión Ramírez reiteró el deseo de que haya mayor convergencia con los nipones en acuerdos multilaterales en el Pacífico como el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés, y también conocido como TPP-11).

Buenas noticias desde #Seúl: suscribimos Acuerdo entre Colombia y la República de Corea relativo a las actividades del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, que permitirá ampliar nuestros lazos de cooperación. #ColombiaEnCorea 🇨🇴🤝🇰🇷 pic.twitter.com/BX0U26uHBs — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) November 10, 2021

Mientras ella evita el ruidoso tema, éste ha tenido varios capítulos nuevos. “Irán y Colombia son dos países amigos y tienen una histórica relación. La destrucción de esta relación no beneficia a los pueblos de los dos países", expresó, a través de un comunicado, el embajador de la República Islámica de Irán en Bogotá, Mohammad Ali Ziae.



Ali Ziae aseguró que las relaciones con Colombia son las que se enmarcan en la amistad y que la destrucción de la histórica relación entre ambas naciones no beneficia a la población de los dos países.

Sr. Mohammad Ali Ziaei, Embajador de la República Islámica del Irán en Bogotá.

Irán y Colombia son dos países amigos y tienen una histórica relación. La destrucción de esta relacion no beneficia a los pueblos de los dos países. — @IraninColombia (@IraninColombia) November 9, 2021

Por su parte, el presidente Duque fue categórico al fijar la posición de Colombia frente a Irán. "Colombia no usa la palabra 'enemigos' para referirse a ningún país", dijo. Eso sí, aclaró que esto no significa que no se tengan "diferencias con algunas naciones".



Duque dijo que Colombia es una "nación respetuosa del derecho Internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco del derecho internacional".



Por eso, aclaró que, aunque "Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán", eso "no quiere decir que no tengamos diferencias en temas puntuales", sobre todo en cuanto al tema de arsenales nucleares en ese país.

Este lunes, Molano afirmó que Irán era enemigo de Colombia. Fue durante una visita de Estado en Israel, en la que entre otras se abordaron temas relacionados con seguridad.



Diego Molano la emprende contra Irán

Molano afirmó: “Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela. Por lo tanto, es un esfuerzo importante intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel”.



El hecho generó críticas de varios sectores. "¿Nos estamos enloqueciendo?", preguntó, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes. "Viaja el gobierno entero a Israel a declararle la guerra a Irán. Como si no tuviéramos suficientes problemas" sentenció.



La inquietud de Molano se da por la presencia de Hezbolá en Venezuela, un grupo terrorista que se mueve allí como pez en el agua, según varias agencias internacionales, por la protección que les brinda Nicolás Maduro.



“Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán, pero Colombia es muy claro en cuáles son las amenazas terroristas y por eso en el mismo dialogo diplomático tenemos la capacidad de preguntarle a muchos países cuál es el tipo de relacionamiento que puedan tener con esas unidades”, subrayó Duque.



“Es importante que nosotros, como nación, sigamos teniendo absoluta claridad que Colombia condena el terrorismo internacional” y que de manera pública compartió “una lista de todas las organizaciones que en son detectadas por presencia en el país y sobre las cuales se actúa. Una de ellas es Hezbolá y también el Estado Islámico, de la que hace algunas semanas presentamos una captura”.



Iván Duque sobre declaraciones de Diego Molano e Irán.

Las declaraciones de Molano fueron rechazadas por los sectores de oposición. “Por primera vez en la historia de manera irresponsable un MinDefensa declara por su cuenta a Irán como “país enemigo”. ¿Qué sigue? ¿Declararle la guerra? Hay muchos países con regímenes indeseables e intereses distintos a los nuestros, pero no se anda por ahí declarándolos enemigos”, afirmó el aspirante presidencial, ahora en la izquierda, Roy Barreras.



El también opositor Luis Fernando Velasco dijo: “Es imperdonable de su parte declarar a Irán como enemigo de Colombia, le recuerdo que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con ese país y usted no tiene la facultad de calificar otro Estado como enemigo del nuestro. ¡Rectifique su error!"



Además de esta situación, en paralelo surgió otra controversia. La Embajada de Palestina en Colombia expresó su preocupación por la inauguración, por parte del presidente Duque, una oficina de INNpulsa y el posible envío de una delegación de ProColombia en Jerusalén.



Los objetivos de Colombia al abrir oficina en Jerusalén

El objetivo que se trazó el Gobierno es el de triplicar los negocios con Israel. Para los palestinos, en cambio, el hecho genera una” profunda preocupación” pues esto omitiría “las demandas del Estado de Palestina de no dar este paso, el cual representa una clara violación al derecho internacional”, expresaron mediante un comunicado.



El anuncio del Estado palestino va en línea con la postura de Colombia que ha sido la negociar la paz en el conflicto israelí-palestino que enfrentan ambas naciones desde hace años.



“El Ministerio de Exteriores y Expatriados expresa su desconcierto ante esta decisión, dado que Colombia es conocida por su compromiso con el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad”, anota la Embajada de Palestina.



Asimismo, aseguran que no coinciden con lo anunciado por el jefe de Estado colombiano, pues su país siempre se ha caracterizado por apoyar que “Jerusalén es una parte inseparable del territorio palestino ocupado”.



“Por lo tanto, abrir oficinas de representación en Jerusalén, independientemente de su naturaleza, es una violación del derecho internacional y una desviación de los estándares básicos y las posiciones internacionales que apoyan la solución de dos Estados. Solución con la cual Colombia está comprometida”, dicen.



La Embajada de Colombia está en Tel Aviv y no en Palestina, lo que ratificaría la protesta de ese gobierno. En esa línea, hicieron una invitación al Gobierno nacional: “El Ministerio (de Exteriores palestino) llama a Colombia a revertir este paso, que representa una condena a la potencia ocupante”.



Duque regresó a Colombia mostrando un balance satisfactorio de la gira que lo llevó a varios países a pesar de semejante escándalo de consecuencias, por ahora, imprevisibles. Molano no ha vuelto a referirse al tema. La canciller, por su parte, guarda silencio. Ella prefiere esperar que aquí amaine la tormenta.



