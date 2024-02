¿Qué significa que el Presidente  tenga en la red X su principal vía de comunicación?

La denuncia del presidente de la República, Gustavo Petro, de una supuesta “ruptura institucional” para sacarlo del poder y su acusación a la Fiscalía de querer investigarlo, pese a que constitucionalmente no puede hacerlo, ha sido tendencia en la red social X (antes Twitter) desde la noche del viernes cuando la hizo pública.

Se trata de un anuncio de enorme trascendencia porque, entre otras afirmaciones, según el Presidente Petro, “hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República”. Sin embargo, el fondo del mensaje fue desbancado por las formas.



De hecho, incluso, en las discusiones en las redes sociales durante el fin de semana como entre los analistas de los programas radiales de este lunes se afirmó que esta no es una crisis institucional sino una pelea entre tuiteros y seguidores de parte y parte. De ahí, que se hayan creado distintos #Hashtag desde donde simples usuarios hasta evidentes bodegas han aumentado las tendencias a favor o en contra.



Esto, en parte, debido a que el propio Presidente Petro envió el mensaje en varios idiomas. En algunos casos, el traductor cambió su nombre lo que fue aprovechado por opositores y caricaturistas para convertirlo en objeto de ironías y burlas.



En efecto, la plataforma X les ofrece a sus usuarios la opción de traducir de manera instantánea las publicaciones que hacen el resto de internautas en otros idiomas. En ese sentido, quien tiene configurada la aplicación en español puede leer la traducción de mensajes originalmente publicados en otras lenguas sin salir de la herramienta.



En el caso del presidente Petro, tras su texto en español, los mensajes fueron publicados originalmente en francés, italiano y árabe. Por tanto, debió utilizar un servicio de traducción externo a X que ofrecen al instante los motores de búsqueda.



El asunto plantea de nuevo el interrogante: ¿Qué significa que el Presidente tenga en X su principal herramienta de comunicación?



Para Víctor Solano, analista experto en temas digitales, “en general, no está mal que el presidente Petro o cualquier otro mandatario del mundo tenga una comunicación fluida a través de X”.



“Esta puede ser la red social que menos ha crecido en el mundo en comparación con otras, pero sigue siendo la de mayor influencia dentro de los tomadores de decisiones". No obstante, advierte "una cosa es tener una comunicación fluida y otra muy diferente tenerla como el eje principal (y a veces se siente como único) de la comunicación de Palacio y de las acciones que son visibles para la opinión pública”.



En consecuencia alerta de los riesgos: “El Presidente no solo comunica sino que da órdenes a través de esta red a sus subordinados, es su ventana para ejercer la relaciones exteriores saltándose a la Cancillería y, a pesar de ello, no siempre con un tratamiento diplomático”. Lo que implica que si el jefe del Estado tiene una preocupación válida por la defensa de nuestra arquitectura institucional corre el riesgo de estar provocando fisuras por la intempestiva forma en que las transmite a los ciudadanos.



¿Esta característica está atada a la personalidad del Presidente Petro? Ángel Tuirán Sarmiento, analista de la Universidad del Norte, dice desde Barranquilla que sí.



“La utilización de la red social X como principal herramienta de comunicación del Presidente, hace parte de su ADN o personalidad política, es el mecanismo que le permite una comunicación directa con sus bases, la nación colombiana, los medios de comunicación y la comunidad internacional. No hay intermediación, ni protocolos, es decir, le permite materializar su discurso de horizontalidad, libertad y cercanía”.



Un planteamiento que comparte Liliana Gómez, directora de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana. “El uso de esta red como su principal herramienta de comunicación va muy acorde con su personalidad y lo que ya había hecho en la alcaldía mayor de Bogotá”.



Ella recuerda que en esos tiempos, “él decía que como los medios de comunicación no lo cubrían de forma adecuada, pues él se los saltaba usando una herramienta como Twitter en ese momento hoy X”.



Para la experta, sin embargo, sorprende que lo siga haciendo como Presidente de la República porque, entre otras razones, hoy tiene a su disposición todos los medios públicos para enviar sus mensajes y elaborar sus agendas”.



Por eso, para ella “el debería tener una estrategia mucho más construida”, reflexiva y elaborada. Al hacerlo, incluso, podría presentarse más fuerte y con un pensamiento más definido “Digamos, dice ella, que el sistema mediático lo ataca que, en muchos casos, es cierto. Con una estrategia distinta, él tendría formas de contrarrestar eso que él siente como ataques desde los medios, podría generar otros temas de discusión” y hacerlo con mayor profundidad.



Para ella, una opción sería “incluir mucho más a los periodistas en su estrategia de comunicación”. Los presidentes suelen tener a su alcance robustos equipos de comunicación y consejeros para que a los ciudadanos les llegue el ideario del gobernante más elaborado y consistente y construido desde el reposo, en especial, cuando se trata de temas que son de hondo calado.



Pero ha sido lo contrario. Dice la docente de la Javeriana que el presidente Petro ha centrado su estrategia de comunicación solo en esta plataforma y desaprovecha un universo más amplio. “Es un error que lo haga de esa forma”, dice ella.



No solo porque en ocasiones le pasa, como le ocurrió con su trascendental mensaje que fue convertido por sus opositores en un meme, sino por el cargo y la dignidad que hoy ostenta.



Al hacerlo así, dice la docente, parece “como si fuera un candidato y no el Presidente de la República”. Según su diagnóstico, “poner toda la estrategia y la comunicación de un mandatario de un Estado en una sola herramienta puede resultar contraproducente”.



Ella invita, además, a una reflexión. El impacto que tiene para nuestra democracia que la persona que tiene el cargo público más importante del país centre un hecho tan vital como la comunicación en una sola red social que es de propiedad de un particular "como Elon Musk quien además muestra cotidianamente que Twitter es de él y él la maneja como quiere”.



Este caso con todas sus facetas, muestra que mientras desde muchos sectores en la mañana del sábado estaban a la expectativa por lo que iría a pasar institucionalmente otros estaban poniendo el foco en las sorprendentes traducciones que hizo con él con su mensaje. Una arista que en un momento dado eclipsó su propia denuncia de "ruptura institucional".



“Ahora, aunque esta herramienta (X) pueda tener ventajas en el plano de la comunicación, no hay que olvidar que dada la investidura que el Presidente ostenta, hay declaraciones que merecen un análisis reposado", manifiesta, por su parte, el profesor Sarmiento de la Universidad del Norte. "Hay asuntos o personas, a las que bien podría responder mediante comunicados oficiales de la Presidencia. Las redes sociales permiten una comunicación rápida y directa, pero los asuntos de gobierno y Estado, la mayoría de las veces necesitan tiempo, análisis y contrastes, teniendo en cuenta el impacto que tienen las declaraciones presidenciales en el contexto nacional e internacional”,



“Cuando la personalidad es tan contestataria y reactiva el uso de esta red puede ser un arma de doble filo porque por encima de la dignidad de Gobierno parece emerger la figura del sindicalista rebelde. Decir que "gobierna solo por Twitter" es un reduccionismo muy simplista, pero paradójicamente, pedirle que salga un poco más de la pantalla como filtro de la realidad, no parece una solicitud descabellada”, dice el experto Solano.



Para el experto en análisis político Andrés Segura, aunque una comunicación directa del Presidente a través de sus canales digitales le ayuda a fortalecer la relación con la ciudadanía, sin intermediarios, también es cierto que debilita los canales institucionales y se termina en un juego reactivo frente al ritmo que impone el mandatario.



“Con el uso de sus redes el Presidente garantiza que las posturas lleguen a la agenda directamente, pero recoge todo el peso de la discusión en sus canales, lo que obliga a un desgaste mayor en ese canal”, dice Segura.



Este analista dice que las diferencias entre los canales digitales personales e institucionales de los gobernantes es un tema abierto de discusión entre encargados de comunicaciones y analistas políticos.



“Ser un líder político implica tener una responsabilidad mayor en sus canales personales, pero en qué momento pasan a ser canales legítimos con la institucionalidad. Hay varios intentos de regulación, pero la última palabra no se ha dado”, añade.



El senador David Luna (Cambio Radical), quien también es experto sobre los riesgos actuales que implican las redes sociales, le dijo a la periodista María Isabel Rueda, en entrevista con EL TIEMPO a la afirmación: Aquí, el Presidente da una opinión o una orden por Twitter, y se obedece y se cumple…



“Total. Y, lamentablemente, en muchas ocasiones con imprecisiones producto o del afán al escribir o por escribir en momentos no adecuados o por escribir con la cabeza en caliente. Finalmente, el Presidente tendrá que entender que él tiene la dignidad presidencial y cada vez que opina trae unas consecuencias. Eso no es simplemente opinar y después decir: “Ah, no, me equivoqué…”



POLÍTICA