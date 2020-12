¿Por qué Iván Duque no ha hablado aún con Joe Biden?

El pasado 15 de diciembre, el Colegio Electoral confirmó la victoria de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos. No obstante, desde el trece de noviembre los medios ya lo daban como ganador, por encima de Donald Trump.

Que el Colegio Electoral haya confirmado a Biden hasta hace solo siete días, puede ser una de las razones por las cuales aún no se ha dado una conversación telefónica entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo en EE. UU.



Sin embargo, de la región, Biden ya ha establecido contacto con los presidentes México, Costa Rica, Chile y Argentina.



El último con quien conversó, según aseguró La W, fue López Obrador, quien habló con el demócrata el pasado 19 de diciembre sobre la relación entre ambos países y la crisis fronteriza.



Asimismo, los asesores del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se están preparando para negociar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en un esfuerzo por poner fin a la peor crisis económica y humanitaria del vecino país, según informaron tres funcionarios familiarizados con el asunto.



El acercamiento entre ambos presidentes está a cargo de la Cancillería de Colombia, en cabeza del embajador en Estados Unidos, Francisco Santos.



Otra de las razones que habría para que aún no se haya dado esa conversación entre los jefes de Estado, es a causa del apoyo que algunos sectores cercanos al Gobierno le habrían dado a Donald Trump para ser reelegido.



El presidente electo Joe Biden también ya ha hablado con los mandatarios de Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, India, Israel, Sudáfrica, Italia, Kenia, Jordania, nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea del Sur.



De este modo, Biden se ha comunicado durante estos días con varios presidentes, y lo seguirá haciendo en los próximos meses.



Por otra parte, cuando Donald Trump fue elegido presidente en 2016 tardó solo tres días en llamar al entonces presidente Juan Manuel Santos.



Estados Unidos ha asegurado que Colombia es el principal aliado estratégico en la región. De hecho, en agosto de este año el presidente Iván Duque y Robert O’Brien, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lanzaron la iniciativa Colombia Crece, que es un nuevo programa de cooperación para destinar recursos al desarrollo de las regiones, mejoras en infraestructura y la lucha en contra de las organizaciones criminales en los territorios.



"La idea es llegar a esos municipios donde tenemos necesidades de vías terciarias, de agua y saneamiento, de electrificación, de educación, y cómo también generar ingresos alternativos lícitos para muchas de esas familias que han sido amenazadas y que han sido muchas veces presionadas por los grupos armados ilegales”, explicó el Jefe de Estado en ese momento.



