Al mediodía de este viernes fue la condecoración por parte del presidente saliente Iván Duque, al mandatario electo Gustavo Petro, en la Casa de Nariño.



​

Sin embargo, debe quedar claro que esto es una situación normal cuando se registra un cambio de mando a nivel presidencial.

Pero ¿por qué el presidente Duque que condecoró a Petro?, en el entendido que políticamente no son amigos y están en esquinas opuestas desde el punto de vista del espectro.



Lo que sucede es que el Presidente de la República es el gran maestre para el tema de otorgar condecoraciones. Esto es, que por derecho propio le corresponde entregar las condecoraciones y para poder imponerlas hay que haberlas recibido previamente.



En otras palabras, un presidente no se las puede auto otorgar, no puede él mismo decidir que se va a imponer una condecoración.



En ese orden de ideas el mandatario electo debe de recibir la Orden de Boyacá en el grado de Gran Collar, la Orden de San Carlos, en el grado de Collar, y la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz Extraordinaria.



Así las cosas Petro fue condecorado en un acto protocolario en la Casa de Nariño por el presidente Duque. Es lo mismo que en su momento hizo Santos con Duque y Uribe con Santos, entre otros.



