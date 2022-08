Fallida resultó la primera cita del presidente electo, Gustavo Petro, con los alcaldes del país, los cuales lo esperaron durante varias horas en un encuentro al que, al final, el nuevo mandatario no asistió.



Aunque delegados por el gobierno de Petro como Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco confirmaron la presencia del nuevo mandatario para las 2 de la tarde de este martes, el presidente electo no pudo asistir a su primer encuentro con los alcaldes.



La cita inicial era a las 9:00 am en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá y tenía como propósito, entre otros, que los alcaldes le plantearan varias de sus inquietudes, especialmente relacionadas con la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo.



Cuando se les informó que Petro definitivamente no asistiría, varios alcaldes rechazaron duramente el hecho y se retiraron del encuentro en medio de rechiflas y quejas contra la administración entrante.

Seguimos en reunión con alcaldes de los municipios de Colombia, recibiendo mensajes y propuestas para el Gobierno de @petrogustavo y @FranciaMarquezM pic.twitter.com/y6VFwdoWD7 — Alfonso Prada (@alfonsoprada) August 2, 2022

La razón primordial para la inasistencia de Petro habría sido la revisión del informe de empalme que se conoció ayer y que contiene varias recomendaciones para su futura administración.



El exsenador Velasco aseguró que, tras la posesión presidencial, Petro se reunirá en la Casa de Nariño con los mandatarios para poder establecer la ruta de gobernabilidad para los primeros 100 días. Además, aseguró que durante el encuentro tomó nota sobre 19 puntos prioritarios que le compartirá al presidente electo para su revisión.



“El señor presidente tenía una programación y nos pidió al doctor Prada y a mí que asistiéramos. Trabajamos más de seis horas y escuchamos a más de 180 alcaldes. Es un tema complejo porque evidentemente no pudo estar aquí y le tocó priorizar”, dijo Velasco al término del encuentro.



