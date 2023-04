A pesar de haber cruzado a pie la frontera para hacerse escuchar en la Cumbre Internacional de este martes en Bogotá sobre Venezuela, el líder opositor no podrá participar. La explicación es sencilla, aunque para buena parte de la opinión pública puede ser un tanto extraña: En el certamen no habrá delegados ni de la oposición ni del gobierno actual de ese país.

De hecho, entre los dirigentes de la oposición que ya están en Bogotá hubo sorpresa y preocupación por la llegada de Guaidó, según han reconocido en la mañana de este lunes. Asombro porque no estaba previsto que Guaidó viniera a Colombia e inquietud porque su aparición "crea ruido" para un acto que hasta ahora se ha tratado con prudencia para que esta pueda desarrollarse de manera exitosa.



¿Cuál es entonces el objetivo de la cumbre si no se va a escuchar a la oposición? La cumbre, dicen varios de sus protagonistas, es buscar que haya un impulso internacional para que se reanuden las negociaciones entre las partes de México y que fueron cortadas por Nicolás Maduro.



Es decir, al recinto vendrán los cancilleres o sus delegados de una veintena de países a darle un espaldarazo para que se reactiven esas conversaciones.



“Puedo decir dos cosas. Número uno, que hay un acuerdo entre todas las delegaciones que viene, el gobierno de Venezuela, el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, para que en esa cumbre no participe ni el gobierno de Venezuela, ni quien nos oponemos a ellos. Es decir, no puede estar ni el Gobierno ni la oposición en la cumbre de mañana. Pero por supuesto la llegada de Juan, que manifiesta sentirse perseguido en Venezuela, creaba un ruido y un problema diplomático. A esta hora puedo decirle que Juan está saliendo de Colombia. No puedo decir dónde, pero está saliendo de Colombia y él, a pesar de que dijo en un comunicado de que él iba a estar en la cumbre, él no va a estar en la cumbre”, dijo en Mañanas Blu el también líder de la oposición venezolana Leocenis García.



Incluso García fue más allá y reveló que Guaidó estaba ya de salida de Colombia para irse a otro país distinto a Venezuela. No precisó su lugar de destino y si se va en condición de exiliado.



"Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie", informó el dirigente en sus redes sociales en la madrugada de este lunes.



"He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro este martes 25 de abril, y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán", agregó.



Pero, ¿cómo queda, entonces, la voz de la oposición de Venezuela, en este escenario? Para los líderes de esta orilla política su punto de vista fue dado el pasado sábado en la Hacienda de Hatogrande cuando el presidente Petro recibió allí a algunos de sus representantes.



"Estamos en vísperas de la gran conferencia convocada por el presidente Petro. Veinte países para hablar sobre Venezuela en el entendido de que harán presencia expresarán cada uno de los países lo que considera con respecto a una solución, pero obviamente sobre la base de que el acuerdo tiene que ser entre venezolanos", dijo el canciller Álvaro Leyva.



"Es un acuerdo entre venezolanos que implica, naturalmente, un cronograma electoral con garantías y un levantamiento de sanciones en paralelo. Estamos en una búsqueda de soluciones", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.



Gerardo Breyle, Coordinador de la Delegación de Plataforma Unitaria, por su parte, señaló: "Hemos sostenido una muy buena reunión de trabajo con el presidente Petro, con el Canciller Leyva y con parte de su equipo, la delegación de la Plataforma Unitaria de la negociación que tiene su sede en la Ciudad de México, entre las partes, el gobierno de Maduro y nosotros la plataforma unitaria".



"Hemos tenido una reunión muy productiva. Se nos ha informado de los objetivos de la cumbre que se va a celebrar el próximo 25 (de abril) aquí en Bogotá y nosotros hemos, también, compartido cuáles serían para nosotros los objetivos fundamentales de esa cumbre", agregó Breyle.



"Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México que constituye, sin duda, la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que lo azota", aseguró él para poner el énfasis que de esta cumbre internacional se espera es la reanudación de las negociaciones en el país azteca.



"Aplaudimos la iniciativa del presidente Petro, agradecemos a todos los gobiernos que van a enviar representación de altísimo nivel a Bogotá para este encuentro que pone de relieve los problemas graves que sufre nuestro pueblo, que pone de relieve cómo afecta a la comunidad internacional esos problemas, que evidencia que Venezuela requiere soluciones temporales, rápidas", añadió.



"Es decir, que no puede seguir difiriéndose los procesos. Esta delegación, nunca, desde que firmamos el Memorando de Entendimiento ha suspendido o se ha levantado de la mesa de negociación", sentenció.



"Nuestra intención sigue siendo, y seguirá siendo, llegar a acuerdos que conformen el agotamiento de toda la agenda que nos acordamos en negociar, para obtener los acuerdos que requiere el país para que haya elecciones libres, para que haya condiciones, para que pueda recuperarse la economía venezolana y para que no haya presos políticos ni perseguidos y cesen las violaciones de derechos humanos en nuestro país", dijo.



Guaidó cruzó la frontera, probablemente, caminando como ya lo hizo en una ocasión cuando en el gobierno del presidente Iván Duque se realizó un acto político en el que se anunció un cerco diplomático contra Maduro.



"Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto", es la solicitud central con la que llega Guaidó a Colombia.



"A pesar de riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo", advirtió Guaidó.



La capital del país será sede este martes 25 de la Conferencia Internacional sobre la crisis política en Venezuela. De su éxito que puede ser, por ejemplo, descongelar los diálogos entre el oficialismo y la oposición, Petro puede dar pasos sólidos en su propósito de convertirse en uno de los líderes regionales.



Para esto, Petro ha sostenido cuatro reuniones con Nicolás Maduro y ha puesto a su gobierno a mirar a Caracas. El canciller Álvaro Leyva y hasta la primera dama, Verónica Alcocer, también han visitado el Palacio Miraflores. De los encuentros abundan los testimonios gráficos de abrazos y sonrisas.



La cita que viene, en la que, según fuentes de la Casa de Nariño, habrá al menos delegados de 20 países, recibió un impulso en el encuentro de Petro con Biden.



De hecho, el mandatario demócrata designó a un equipo de primer nivel para viajar a Bogotá. Estarán Juan González, asistente especial del presidente y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental; Chris Dodd, asesor presidencial especial para las Américas; y Jon Finer, principal asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente.



