¿Por qué Gaviria cambió su tono frente al Gobierno Nacional?

En menos de veinte días, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, pasó de atacar duramente la reforma tributaria y al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a utilizar un tono conciliador y propositivo con el presidente Iván Duque, a quien pidió acompañar en medio de la situación social y económica por la que atraviesa el país.



El exmandatario aprovechó una reunión de la bancada liberal, este jueves, para pronunciar unas palabras en las que analizó varios aspectos de la realidad social y económica, del Gobierno Nacional y afirmó, incluso, que el Partido Liberal está “listo” para avanzar en “acuerdos” para superar el difícil momento.



El nuevo tono del expresidente Gaviria llamó la atención tomando en cuenta que hasta hace algunos días criticó severamente al Gobierno por presentar el proyecto de ley de reforma tributaria, el cual fue rechazado por todos los sectores políticos y económicos.



En ese momento, Gaviria enfiló sus críticas, principalmente, sobre el exministro Carrasquilla, autor de la iniciativa, y lo señaló de estar repartiendo “‘mermelada’” para hacer aprobar la norma.

Intervención del expresidente César Gaviria ante la bancada de Senado y Cámara del Partido Liberal 13 de Mayo de 2021 / https://t.co/VM5ywc5A7x / @PartidoLiberal — Partido Liberal (@PartidoLiberal) May 14, 2021

El jefe liberal afirmó que esa reforma acabaría “con la economía colombiana”, que “este gobierno no le quiso ayudar a nadie durante la pandemia” y al partido “no me la van a manejar a punta de ‘mermelada’”.



Y, para rematar, el pasado primero de mayo, en la Revista Semana, Gaviria dirigió sus críticas hacia Duque: “Nosotros nunca pensamos que él fuera a ser un gran presidente, un gran reformador, pero pensamos que era capaz de gobernar el país. Él no tiene la formación para ser presidente. Fue el director de la sección cultural del BID, y estuvo un periodo en el Senado, no sé si eso sea suficiente preparación para ser presidente en Colombia, a mí me da la impresión que no”, dijo.



Y agregó: “Este es un país de una complejidad tan grande que uno no aprende en Washington qué es lo que tiene que hacer en Colombia. No nos imaginamos que él como presidente no sabía mandar, no sabía delegar, eso para gobernar así es muy difícil, ¿no? Está rodeado de gente que pareciera no entender nada de estas cosas”.

El giro

Pese a esto, el expresidente, el pasado jueves, cambió su tono con el presidente Duque, aunque mantuvo algunas de sus críticas a varios de los ministros del gabinete, especialmente al de Defensa, Diego Molano.



Gaviria afirmó ante sus congresistas que “hay que recuperar la confianza en el Gobierno” y que “el Presidente tiene una responsabilidad muy grande y nuestro inmediato futuro depende de que acierte en sus políticas de ahora en adelante. En eso lo queremos acompañar”.

Sobre Molano, criticó que quiera “tratar a todos los que marcharon” en Cali y en otras parte del país durante las últimas semanas “como violentos y terroristas, en contravía de la opinión del presidente Duque".



“Me agradó muchísimo que el presidente Duque hace un par de días haya rectificado esa expresión tan peligrosa del Ministro, precisamente en la ciudad de Cali”, afirmó el expresidente Gaviria.

El próximo 20 de mayo aprobaremos nuevos proyectos para municipios PDET, que contemplan priorización, por parte de los alcaldes, de mano de obra local y de jóvenes. Buscamos garantizar puestos de trabajo para esta población colombiana y que aporten al desarrollo de sus regiones. pic.twitter.com/PiDPCY1kA3 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 14, 2021

Y al final recordó los acuerdos políticos que se dieron durante su gobierno (1990-1994) y que dieron como resultado, entre otros avances, la Constitución de 1991 y dijo que “si entonces fue posible hacer esos acuerdos, creo que hoy debemos intentar algunos similares”.



“¿Porque no tratar? Mi partido está listo para intentarlo. Y de seguro algunos de los otros partidos lo harán también. Espero que participen los ‘verdes’, MAIS, la Colombia Humana, la UP y otros más”, afirmó el exjefe de Estado.



¿Por qué el cambio de tono?

De entrada, varios observadores han advertido un evidente cambio de tono en el expresidente Gaviria hacia el presidente Duque y su gobierno, dentro del cual se le ve un ánimo más conciliador y propositivo. Pero, ¿por qué este cambio?



Habría tres razones para explicar esto. La primera sería que la reforma tributaria que presentó el Ministerio de Hacienda ya es historia. Las críticas de Gaviria, el exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, los demás partidos políticos y los sectores económicos llevaron a que el Gobierno Nacional se quedara sin apoyo para este proyecto de ley.

Está bien que el Presidente haya anunciado

garantizar la matricula cero para estudiantes de

universidades públicas el próximo semestre.

Seguramente ese deberá ser un compromiso

Adicionalmente, la iniciativa fue la chispa que encendió la situación social que se está viviendo en el país y en la que no cesan las protestas, las movilizaciones y los reclamos de diferentes sectores. Y, algo muy grave, los bloqueos en algunas carreteras, los cuales están generando desabastecimiento y carestía en varias regiones.



El retiro de esa reforma tributaria parece haber dejado tranquilo al exmandatario, quien vio que sus duras críticas al proyecto derivaron en que este se fuera quedando sin apoyo en el Congreso y que, al final, el Gobierno le hubiera pedido al Legislativo el retiro de la iniciativa.

Nos unimos genuinamente y de corazón con todas las víctimas de la violencia y les expresamos nuestra solidaridad. El mensaje es claro: Colombia debe unirse para salir adelante de los estragos de la pandemia y rechazar los actos violentos y las vías de hecho. pic.twitter.com/77eWtgGgyn — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 6, 2021

Una segunda razón para este cambio de tono podría estar en que con la caída de la reforma, también se cayó el exministro Carrasquilla, quien tuvo que pagar el costo político de la presentación de ese proyecto de ley. Las principales críticas del exmandatario se orientaron al exfuncionario, quien terminó pagando los platos rotos de una reforma que todo el país vio como inconveniente.



Y una tercera razón la habría dicho el mismo Gaviria y es que, en este momento, priman temas como la estabilidad institucional del país y la democracia, los cuales deben estar a salvo. “El país acepta nuestras críticas, pero en todo caso espera que nos comportemos con patriotismo y no contribuyamos a sacrificar la estabilidad politica, la gobernabilidad ni nuestra democracia, que tenemos que contribuir a preservar”, afirmó el exmandatario.

