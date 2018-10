¿Por qué el uribismo perdió el pulso para crear sala especial en JEP?

El uribismo y un sector de Cambio Radical sufrieron este jueves una dura derrota con el revés que tuvo la reforma constitucional que crea una sala especial para el juzgamiento de los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual quedó prácticamente hundida.

La Comisión Primera del Senado no alcanzó la votación necesaria para darle el primero de ocho debates a la iniciativa, lo cual la dejó sin aire y con escasas posibilidades de salvarse.



Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe superar sus cuatro debates iniciales (dos en Senado y dos en Cámara) antes del próximo 16 de diciembre, lo que es prácticamente imposible.

La creación de esta sala especial para los militares en la JEP ha sido un propósito del Centro Democrático desde hace varios meses, tanto que el propio expresidente Álvaro Uribe, jefe de esa colectividad, radicó personalmente el proyecto junto a Paloma Valencia y al senador Germán Varón, de Cambio Radical.



Pero la Comisión Primera del Senado se ha convertido en un duro escollo para el Gobierno y especialmente para el Centro Democrático.



En esta comisión se encuentran cinco senadores de oposición: Angélica Lozano e Iván Name, de los ‘verdes’; Alexánder López, del Polo, y Carlos Antonio Lozada, del partido Farc (quien se declaró impedido para participar en este debate).



A ellos se suma Gustavo Petro, excandidato presidencial, quien ocupa una curul en el Senado por haber quedado en el segundo lugar en las elecciones.



A este bloque opositor, para los proyectos relacionados con el acuerdo con las Farc, se unen senadores de ‘la U’ como Roy Barreras y Roosevelt Rodríguez. Lo mismo ocurre con los tres senadores liberales Miguel Ángel Pinto, Luis Fernando Velasco y Fabio Amín.



A pesar de no tener las mayorías, la coalición de gobierno -Centro Democrático, Partido Conservador y Movimiento Mira- intentó hasta el último momento conseguir los votos para sacar adelante la iniciativa, pero los 10 apoyos que obtuvo no fueron suficientes. Lo mínimo que necesitaban eran 12 apoyos.

Al final, se impuso la estrategia de los congresistas que se oponían al proyecto y que, para muchos, utilizaron la misma táctica a la que acudió varias veces el Centro Democrático durante el trámite de los proyectos que implementaron la paz.



“Nos salimos los ‘verdes’, el Polo, Roy Barreras y Roosevelt Rodríguez, de ‘la U’, Rodrigo Lara, de Cambio Radical y les faltaron dos votos para aprobar el proyecto”, reconoció la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano.



Lo sucedido constituye prácticamente en un triunfo para quienes quieren proteger la integridad del acuerdo de paz de las modificaciones que han planteado los uribistas.



Como técnicamente el proyecto todavía está vivo, la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado lo puso en el orden del día del próximo lunes, luego de un debate de control político sobre el tema carcelario. Sin embargo, sus posibilidades de salir adelante se ven bastante remotas.



