Las razones del Senado para apoyar al Ministro de Defensa

Invocando la protección de la institucionalidad del país y el rechazo a los actos de violencia en medio de las movilizaciones sociales, los partidos mayoritarios apoyaron la permanencia del ministro de Defensa, Diego Molano, quien superó ayer con éxito una moción de censura en esa corporación.



El recurso, cuyo debate se desarrolló el pasado lunes, fue negado con 69 votos por el no y 31 por el sí. Estos últimos de sectores de oposición al Gobierno Nacional, los cuales promovieron el instrumento con el argumento de que el funcionario debía asumir la responsabilidad política por los supuestos abusos de algunos integrantes de la Fuerza Pública en medio de las protestas.



Minutos después de conocida la decisión del Senado, la Cámara de Representantes anunció que, acogiéndose a lo dispuesto en la Constitución, no votaría la moción de censura que allí se impulsó y que tenía los mismos argumentos que usaron los senadores opositores. Esto significa que el ministro Molano salió avante de los dos recursos en el Congreso y podrá seguir en el cargo.



Uno de los factores que más pesó en la decisión de los partidos políticos mayoritarios para apoyar al funcionario fue, sin duda, la dura situación social y de orden público por la que atraviesa el país y cuyos efectos ya se están sintiendo en la economía colombiana debido a los bloqueos que hay en algunas zonas del país.

#PlenariaSenado_Mixta | El Senado de la República niega con la mayoría requerida por la Ley 5ta, la proposición para presentar moción de censura al @mindefensa, Diego Andrés Molano.



Votación:

✅ 31 votos

❌ 69 votos



Se levanta la sesión y se convoca para el martes 01/06/2021 pic.twitter.com/f01M6Zk6ZV — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) May 27, 2021

De esto dejaron constancia varios senadores, de colectividades aliadas del Gobierno Nacional e independientes, que manifestaron su rechazo a las consecuencias negativas de los bloqueos en las finanzas de los colombianos.



El senador uribista Ciro Ramírez, por ejemplo, afirmó que votaba “no al intento de secuestro de Colombia”. Y su colega y copartidario Santiago Valencia afirmó que no le daba “gusto a incendiarios y mentirosos” y que por ellos también rechazaba la moción sobre Molano. “No más secuestro, no más hambre, dejen trabajar. Voto no”, dijo el también uribista Gabriel Velasco.

Lo que ha hecho el Senado de la República es avalar el asesinato de jóvenes en Colombia y.el terrorismo de Estado.



Las mayorías de este congreso han firmado por la masacre de su propio pueblo, y lo hacen por corrupción. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2021

Otros senadores de Cambio Radical, partido independiente del Gobierno, pero que tiene algunos de sus militantes en el Ejecutivo, también dejaron esa constancia. “Por el secuestro masivo en que tienen sometidos a los vallecaucanos, voto no”, afirmó Carlos Abraham Jiménez, y Édgar Díaz afirmó: “En defensa de nuestra democracia y del Estado de Derecho voto no a la moción de censura”.

¿Qué dijo la oposición?

En contraposición, el senador de izquierda Gustavo Petro, afirmó que “lo que votan no son cómplices de la violencia, la barbarie y el asesinato a la juventud colombiana”, a lo que el senador uribista Ernesto Macías respondió de inmediato pidiendo “respeto por quienes votamos. Esto no es una gallera”.



En la misma orilla, el senador por el Polo Alexander López afirmó que “el ministro Molano, de Defensa, se tiene que ir, por violar la Constitución al permitir al asesinato de jóvenes y del pueblo colombiano”, y Pablo Catatumbo, de Comunes, aseguró que el funcionario “ha ordenado disparar contra el pueblo”.

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

Y el otro hecho llamativo fue el respaldo de la mayoría de la bancada del Partido Liberal al Ministro, pese a la posición crítica que ha tenido el director de la colectividad, el expresidente César Gaviria, con Molano y su gestión, la cual apenas supera los cuatro meses.



En la noche del miércoles, previo a la votación de ayer, Gaviria publicó un comunicado en el que afirmó que no realizaría una reunión de la bancada para este tema y que “cada uno de nuestros parlamentarios debe pensar en qué le conviene a nuestro país”.



El exmandatario reiteró varias de sus críticas al Gobierno Nacional y sobre Molano manifestó: “Las peligrosas declaraciones de Mindefensa son tan equívocas, que hasta hace poco recogió sus desafortunadas expresiones de equiparar marchantes con terroristas. Hace pocos días aclaró que no estuvo en sus intenciones generar políticas fundamentadas en el uso de la fuerza. Pero las instrucciones que dio no se pueden medir por sus intenciones sino por sus consecuencias. Esperamos que los anuncios de que solo se usaran medios pacíficos se cumplan”.

