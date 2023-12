¿Por qué el presidente Petro se unió a un tratado con tan exóticos países?

El presidente Gustavo Petro reivindicó la decisión de Colombia de unirse al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en la COP28. Aunque la iniciativa está respalda por exóticos países, el mandatario explica la importancia de su decisión: “Alguien puede preguntarse: ¿por qué una país como el nuestro quiere cometer un suicidio con una economía tan dependiente de los combustibles fósiles?", declaró el presidente Petro.



"Lo que estamos tratando de evitar no es un suicidio, sino un omnicidio de todo lo que está vivo, del mundo, del planeta Tierra “·.”No hay otra fórmula ni otro camino", advirtió. "Todo lo demás es una ilusión (...) Es evidente que no se puede vivir del petróleo".



Para el jefe del Estado la firma del documento, de momento sin fuerza legal, implica “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”, después de considerar que los actuales yacimientos ya encontrados, “si se explotaran, llevarán a una temperatura de 3ºC, es decir, al borde del colapso vital del planeta”.



La firma hasta ahora ha tenido un impacto mediático y político aunque no jurídico porque como recuerda la congresista Katherine Miranda el Presidente puede firmar lo que quiera, pero sin efecto de ley para el país. “Los tratados internacionales deben ser ratificados por el Congreso de la República”, dice ella.



Con esta decisión, sin embargo, la controversia está abierta: “Allá incluso en mi propia sociedad habrá quien diga que cómo se le ocurre al presidente del país producir un suicidio económico, dado que nosotros dependemos del petróleo”, dijo el propio presidente Petro.



“Las condiciones fiscales de Colombia son frágiles. El país necesita de los recursos de la extracción minero-energética para avanzar en la transición energética y para la inversión social”, señaló la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture. “Abandonarlos prematuramente podría ser costoso en el mediano plazo”, advirtió cuando el presidente Petro anunció el viernes de la semana pasada, también en la COP28, que el país no firmará más contratos de exploración.



“Dejar de firmar nuevos contratos de exploración no tiene ningún efecto en la reducción de CO2” a nivel global, aseguró Sergio Cabrales, de la Universidad de los Andes. Para una economía como la colombiana el experto considera que el mayor aporte del país es detener la deforestación.



La reflexión pasa porque Colombia es el noveno país que se une a un grupo en el que ya están vinculados Vanuatu, Tuvalu, Fiji, las Islas Solomon, Tonga, Niue, Timor-Leste y Antigua y Barbuda, quienes soportan sus economías de manera muy diferente a la nuestra. De hecho, según Fedesarrollo los solos ingresos petroleros representarán cerca de 2,6% del PIB en este 2023.

El presidente Gustavo Petro con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan. Foto: Presidencia

"Como Presidente de la República de Colombia, que a pesar de que aún vive del petróleo y del carbón y hace esfuerzos por escapar de él, no me cabe ninguna duda de cuál posición tomar, la posición es al lado de la vida. Y hoy en la humanidad, al lado de la vida significa al lado de ustedes", les dijo Petro a sus pares de esas naciones.



En esencia, este Tratado busca que se establezca un plan global que sea vinculante para ponerle fin a la expansión de nuevos proyectos de explotación de carbón, petróleo y gas.



Durante una de sus intervenciones, en la cumbre el presidente Petro reiteró que “Colombia ha decidido no firmar más contratos de exploración en carbón, petróleo y gas. Esto es de intenso debate en Colombia. No significa que nos quedemos sin el petróleo y sin el carbón, pues ya hay carbón, petróleo y gas en explotación y ya hay muchísimos contratos de exploración firmados antes en vigencia”.



“El hecho de que la decisión política sea no firmar nuevos contratos de exploración significa que hemos puesto un límite en el tiempo”, que es la transición hacia una economía descarbonizada en la que está comprometido el país como senda para estabilizar la temperatura del planeta y afrontar la crisis climática, sostuvo.



El Tratado de "no proliferación" de Combustibles surgió de una idea lanzada en el 2019 por los archipiélagos del Pacífico amenazados por el cambio climático y que pretende emular la estrategia de los tratados de "no proliferación" nuclear.



Colombia es el segundo productor de petróleo que se adhiere al tratado de "no proliferación"; el primero fue Timor Oriental, a principios de este año. Y es el primer país no insular en sumarse a la iniciativa.



La decisión de Petro también recibió aplausos. “Dos países acaban de comprometerse a adherirse al Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, Colombia y Palau. Como dijo el presidente colombiano, estar del lado de la vida es estar del lado opuesto a los combustibles fósiles. Comprometerse a eliminar progresivamente los combustibles fósiles es estar del lado de la vida y de la salud, ya se trate de un país productor o no”, dijo Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia, la principal organización de conservación de la naturaleza a nivel global.

REDACCIÓN POLÍTICA

