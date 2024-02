¿Por qué el silencio del Gobierno frente a la inhabilitación de María Corina Machado?

La presión interna y externa para que el presidente Gustavo Petro se pronuncie sobre la inhabilitación de la principal líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no ha funcionado.



Múltiples voces –incluyendo la organización Human Rights Watch (HRW)– le han reclamado al primer mandatario su silencio. “Le gusta posar de líder internacional, pero calla ante las injusticias que cometen sus amigos”, aseguró el senador David Luna.



Es insostenible el silencio de Colombia ante el atropello contra la participación de la señora Machado”, sostuvo su colega Humberto de la Calle. “La defensa de la democracia no es creíble si es selectiva”, agregó Yann Basset, reconocido académico de ciencias políticas.



¿Por qué el silencio? Analistas consultados por este diario señalan que las razones pueden ser diplomáticas, en un frente que involucra no solo a Venezuela, sino a Estados Unidos también.



Y es que uno de los objetivos en política exterior de esta administración es que Colombia se posicione como un país que abre espacios para facilitar la negociación entre el chavismo y la oposición, con el fin de adelantar elecciones libres en ese país.



Para Juan Nicolás Garzón, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, el silencio “puede ser un intento por mantener la intención de participar en ese proceso y no trastocar las relaciones”. Sin embargo, señala que “los escenarios en los que el Gobierno ha tratado de presentarse como un facilitador tampoco han sido necesariamente exitosos”.



Pese a esto, el papel que ha asumido el jefe del Estado –impulsado por su cercanía con Maduro– ha tenido eco en EE. UU., un país clave si se tiene en cuenta que tras la decisión contra Machado, el gobierno Biden anunció que reimpondrá varias de las sanciones que había levantado contra Venezuela, tras el acuerdo que el Gobierno llegó con la oposición en Barbados.



Washington ha dado señales de seguir confiando en el rol que pueda tener Colombia para hacer cambiar de parecer a Maduro. Mañana, por ejemplo, llegarán a Bogotá el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, y el asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González. Este diario conoció que se tiene previsto que se reúnan con funcionarios del Gobierno colombiano para abordar la situación política del país vecino.

Desde el punto de vista diplomático, el hecho de que Washington esté buscando una intermediación del presidente Petro eleva su posicionamiento en EE. UU., al menos con la administración de Joe Biden y los demócratas. Y teniendo en cuenta la resistencia que genera su figura en un sector del Partido Republicano, ser el catalizador de algún acuerdo futuro en Venezuela podría traerle beneficios y contrarrestar a quienes lo critican y amenazan con cortar toda ayuda para el país.



Este panorama, sin embargo, para algunos expertos no excusa al jefe del Estado. “El silencio es más reverencial que estratégico. Han optado por desconocer que en Venezuela no existe democracia, ni en las formas ni en los procedimientos”, dice Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana.

Para el docente Garzón, por otro lado, “no dar una muestra de interés por la preservación de las instituciones y la democracia en Venezuela tiene un costo muy alto en relación con el beneficio que puede haber”. Además, considera que la postura del Presidente es “cuestionable”, si se tiene en cuenta que Petro también fue “víctima de una instancia administrativa que trató de sacarlo de la política”.



David Castrillón, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, por el contrario, considera que la prudencia del jefe del Estado resulta necesaria porque, argumenta, Colombia, a diferencia de otros países de la región, se enfrenta a una situación particular por “la larga frontera que compartimos, y porque la normalización de relaciones es apenas reciente, por lo cual la reconstrucción de confianza es un trabajo que sigue en curso y por los buenos oficios que el Gobierno (colombiano) ha ofrecido en estos diálogos entre actores en Venezuela”.





A esto se suma que el país vecino se ha prestado dos veces para ser sede de los ciclos del diálogo que se adelanta con el Eln en el marco de la llamada paz total, el proyecto más sensible e importante para el Ejecutivo. Perder a un aliado en este sentido no estaría en los planes del jefe del Estado.



Esta cadena de situaciones podría estar detrás de la decisión del Presidente de permanecer callado, pese a las voces que le piden tomar una postura a favor de la democracia que él ha defendido en distintos escenarios.



