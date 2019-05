¿Debe el Gobierno pronunciarse sobre las visas de magistrados?

Aunque desde distintos sectores le reclaman al Gobierno por su silencio tras la decisión de Estados Unidos de cancelarles las visas a tres magistrados de las altas cortes, aún no hay un pronunciamiento oficial.

El único miembro del gobierno del presidente Iván Duque que se ha referido al tema es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien dijo en Caracol Radio que respetan “las decisiones de cada país siempre que se tomen con criterios objetivos y transparentes”.



La declaración de la Vicepresidenta la dio el pasado sábado, un día después de que se conoció que el Departamento de Estado de EE. UU. les canceló las visas al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Éyder Patiño, y a los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo.



Sin embargo, al Gobierno le reclaman un pronunciamiento del presidente Duque o del canciller Carlos Holmes Trujillo, quien es el jefe de la diplomacia colombiana.

Congresistas de la oposición como Antonio Sanguino, Juanita Goebertus (ambos de Alianza Verde) e Iván Cepeda (Polo Democrático) pidieron al Ejecutivo una reacción ante esta “violación a la soberanía nacional”, como la calificó Goebertus.

“Es inaceptable en un Estado soberano como el colombiano, que la embajada de EE. UU. utilice las visas como instrumento de presión sobre la @CConstitucional, sobre todo cuando este tribunal debe pronunciarse sobre las objeciones a la JEP, que fueron negadas por el Congreso”, escribió Sanguino en su cuenta de Twitter.



En ese sentido opinó el internacionalista Mauricio Jaramillo de la Universidad del Rosario, quien argumentó que por tratarse de un tema de soberanía nacional, pues de alguna manera puede haber una presión por parte de Estados Unidos, el Gobierno debe pronunciarse.



“El gobierno en política exterior no solo representa el Ejecutivo, sino que representa al conjunto de instituciones del Estado”, explicó Jaramillo.



Pero el excanciller Julio Londoño, quien además es Decano de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno, y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, no coincide ni con los opositores ni con Jaramillo.



Para Londoño esto no es un tema de soberanía nacional, pues cada Estado es autónomo en ese tipo de decisiones. Por este motivo, aseveró el excanciller, el gobierno no está obligado a opinar.



“No se necesita que haya pronunciamiento, se necesita que haya alguna gestión, y yo creo que el Presidente o el ministro de Relaciones Exteriores ya la debieron adelantar”, enfatizó Londoño.

No obstante, Jaramillo también consideró la posición de Londoño, pues, dijo, se debe tener en cuenta que “esto es una prerrogativa soberana de los estados. “Si uno es literal al pie de la letra no se tiene que dar explicaciones”, explicó Jaramillo.



Contrario al Gobierno colombiano, la embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió un comunicado en la noche de este domingo en el cual aseguran que los expedientes de visas son confidenciales y “no comentamos sobre casos de visas individuales”.



“El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa”, dice el comunicado.



Una situación similar se vivió hace un mes cuando al representante a la Cámara John Jairo Cárdenas le fue retirada su visa después de un encuentro con el embajador Kevin Whitaker en el cual discutieron sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sectores de oposición le pedían al gobierno un pronunciamiento, pues argumentaban que esto generaría presión en los congresistas para aprobar los reparos presidenciales, que aún no se discutían en el Senado.



Pero el único pronunciamiento sucedió varios días después cuando el canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró en una rueda de prensa que “otorgar visas o revocarlas es prerrogativa de los estados”.



