¿Por qué el canciller Leyva sigue en funciones si fue suspendido por la Procuraduría?

El canciller Álvaro Leyva fue suspendido el pasado 24 de enero por la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público decidió llamar a juicio a Leyva y de paso, consideró que es necesario que se aparte de su cargo por tres meses mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades que hubo en el proceso de licitación del contrato de los pasaportes.



El término de la suspensión, según el artículo 217 de la ley 1952 de 2019, es inicialmente de tres meses, pero puede prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.



Ahora bien, la misma ley señala que cuando un funcionario es suspendido el efecto de la decisión es inmediato y no hay espacio para apelaciones. Eso sí, el suspendido puede consultar las razones de las decisiones ante la Procuraduría, pero eso no evita que la suspensión sea de "inmediato cumplimiento".



Lo anterior ha generado dudas que por qué si la ley establece esto, el canciller Leyva sigue fungiendo como ministro de Relaciones Exteriores.

Y es que, por ejemplo, el pasado 26 de enero la Cancillería emitió un comunicado a nombre del ministro Leyva en el cual rechazó las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei.



"En nombre del gobierno de Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores presenta su más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del Presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, en contra del Presidente Gustavo Petro", escribió la cartera el pasado viernes.



Posteriormente, Leyva, en su cuenta personal de X, escribió: "En nombre del Gobierno de Colombia, presento mi más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del presidente de la República Argentina, señor Javier Milei".

En nombre del Gobierno de Colombia, presento mi más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del Presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, en contra del Presidente @petrogustavo, en el desarrollo de una entrevista con la periodista… — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) January 26, 2024

Estas publicaciones generaron dudas en la opinión pública, pues en teoría tras la suspensión de la Procuraduría, Leyva debería estar apartado del cargo. Pero esto no ha pasado.



Abogados consultados por EL TIEMPO explicaron que en este tipo de casos, la persona que debe ejecutar la medida del Ministerio Público es el nominador, es decir, quien nombró al funcionario suspendido. En este caso, el responsable de esto es el presidente Gustavo Petro, pero aún no ha ejecutado la medida.



Este diario conoció que en Presidencia, por ahora, no se contempla nombrar a nadie que reemplace a Leyva, pues el jefe de Estado tiene un respaldo total hacia la labor del ministro.

Así, incluso, lo dejaron ver ambos este fin de semana. Leyva, por ejemplo, escribió en sus redes: "Gracias presidente @petrogustavo por su respaldo total a la lucha que vengo adelantando contra los carteles y la corrupción pública y privada. Se trata de uno de sus compromisos como Jefe de Estado. Una de sus batallas para alcanzar la Colombia nueva. En ellas estaré a su lado".



Como es usual, el ministro, desde el inicio de la administración, ha mostrado ser uno de las más fieles escuderos del primer mandatario. No en vano, ha sido de los pocos en permanecer en el gabinete luego de los múltiples cambios que ha hecho Petro en las cabezas de algunos ministerios como el de Educación, Salud, Deportes, Hacienda, Agricultura, entre otros.



Petro, por su parte, igualmente dejó ver su apoyo a las actuaciones de Leyva. "Al canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa privada, cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes. La misma empresa cuyo software de escrutinios electorales fue cuestionado por el Consejo de Estado", aseguró el jefe de Estado, haciendo referencia a la empresa Thomas Greg & Sons.

El ministro de relaciones exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite https://t.co/Q7ey8wbkv4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 25, 2024

Dicha compañía obtuvo un puntaje perfecto en la pasada licitación que hizo la Cancillería y que finalmente Leyva declaró desierta por orden presidencial.



"El ministro de relaciones exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite", dijo en la noche del 24 de enero, el mismo día que se conoció la medida de suspensión.



Este apoyo absoluto ha derivado en que el presidente Petro, aún, no acate la medida. La Unidad Investigativa de este diario conoció que el pasado miércoles, se le envió un oficio al abogado de Leyva, quien pidió ser notificado vía correo electrónico. Y de paso, siguiendo el procedimiento legal, se le envió una notificación al presidente de la República que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva.

Por ahora, Presidencia no se ha referido a qué hará frente a la notificación de la suspensión. Lo cierto es que Leyva continúa ejerciendo funciones con el respaldo de Petro, pese a lo que establece la ley. El riesgo, en este escenario, es que sus decisiones efectuadas tras el 24 de enero podrían ser demandadas y quedar sin efecto.



