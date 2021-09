Cambio climático, tema central en la visita de Duque a EE. UU.

Con aportes para combatir el cambio climático y potenciales inversiones en agroindustria y transición energética concluyó el segundo día de agenda del presidente Iván Duque en Washington.

El Presidente, entre otras cosas, fue el invitado de honor en la cumbre anual de la Fundación del Caucus Internacional de Conservación (ICCF, por su sigla en inglés), donde se le entregó el premio Teddy Roosevelt International Conservation Award por su trabajo en pro del ambiente. En la cumbre, que integra a las comisiones del Congreso de EE. UU. que manejan los temas de conservación ambiental, se anunció la entrega de una partida de US$ 15 millones a Colombia para la protección de bosques en el país.



Duque, además, se reunió el domingo en la noche con Jeff Bezos, dueño de Amazon, y quien está por anunciar un fondo de US$ 1.000 millones para la preservación del medioambiente y del que Colombia recibiría un porcentaje que no ha sido determinado.



Este lunes, el Presidente también se reunió con Frank Mars, el CEO de la empresa de chocolates Mars y que ha puesto sus ojos en Colombia como una potencial fuente del cacao que necesitan sus empresas. Dado el cambio climático que se viene presentando en la región, Mars cree que el país podría convertirse en una frontera para la producción de cacao.



Así mismo, Duque discutió oportunidades de inversión con Bryan Sherbacows, CEO de Alder Fuels, compañía de tecnologías limpias en combustibles, y Charles Cohen, presidente comercial de SkyPower, especializada en energía solar. Y también con Rob Walton, dueño de la cadena Walmart y quien está muy interesado en temas de conservación.



También tocará este asunto con el multimillonario Michael Bloomberg cuando se encuentre esta semana en Nueva York.



La lucha contra el cambio climático y el rol que deben jugar países como Colombia y las naciones desarrolladas será, además, el eje del discurso que dará Duque ante la Asamblea General de Naciones Unidas este martes.



El jefe de Estado también participó en un encuentro virtual auspiciado por el secretario general de la ONU, António Guterres, al que asistieron el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente Joe Biden, y cuyo fin era preparar la próxima cumbre sobre cambio climático que se realizará a finales de octubre en Glasgow.



Duque estará este martes en Nueva York, donde también tiene una apretada agenda. Además de su discurso en la ONU y la cita con Bloomberg, tiene previsto encuentros con la presidenta de la Comisión Europea, la exministra alemana Ursula von der Layen; con el secretario Guterres y con los presidentes Guillermo Lasso, de Ecuador, y Luis Alberto Lacalle, de Uruguay.



El miércoles, el jefe de Estado colombiano asistirá a un evento sobre acciones para promover y conservar el medioambiente y sostendrá encuentros con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y Richard Haas, presidente del Council on Foreign Relations, entre otras.



Ese mismo día, en la tarde, irá a un evento sobre la crisis humanitaria de Venezuela.



