¿Qué tanto abre Duque el gabinete con llegada de nuevos ministros?

Después de 17 meses y claramente urgido de lograr mayores apoyos políticos, el presidente Iván Duque decidió por primera vez darles cabida en su gabinete a ministros que representan banderas diferentes al uribismo.

De los nuevos nombramientos, el que marca un claro giro es el del nuevo minsalud, Fernando Ruiz Gómez, muy cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y por ende ingresa como cuota de Cambio Radical.



Ángel Custodio Cabrera, el nuevo mintrabajo, quien fue senador del partido de 'la U' y quien aparentemente llega en representación de este partido al gabinete, no tiene el respaldo total de su colectividad. En ese partido la apuesta real era la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.



(Le puede interesar: Ángel Custodio Cabrera es el nuevo ministro de Trabajo)



El nuevo mintrabajo es el delegado del presidente Iván Duque en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Por eso hay quienes lo ven como más cercano al jefe de Estado que al partido.



También hay nuevo ministro de Agricultura: Rodolfo Enrique Zea, que era presidente de Fiduagraria, pero que proviene del mismo gobierno.



Zea sí representa al Partido Conservador. Es más, es muy cercano a los senadores David Barguil y Efraín Cepeda. Durante los últimos gobiernos, los 'azules' habían tenido esa cartera bajo su tutela.



Aunque desde hace varios meses venía hablándose de esos ajustes políticos, los nombramientos son significativos porque rompen con la línea que había marcado Duque de mover entre los altos cargos a personas que ya formaban parte de su gobierno y que, además, representan las las posiciones más fuertes del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe.



Así, tras la salida de Guillermo Botero del Ministerio de Defensa, el Presidente decidió mover allí al hasta entonces canciller Carlos Holmes Trujillo. A la Cancillería llegó una cuota del uribismo, la exembajadora Claudia Blum. Y para el Ministerio del Interior, de donde sale en medio de polémicas Nancy Patricia Gutiérrez, designó a su ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien fue su jefe de debate durante la campaña. Y Gutiérrez no salió del Gobierno, sino que pasó a la Consejería Presidencial para las Víctimas.



(Lea también: Fernando Ruiz Gómez, nuevo ministro de Salud)



Los nombramientos anunciados este viernes rompen la tendencia de los enroques en los nombramientos.



Ángel Custodio Cabrera, contador de profesión, es un curtido político que está matriculado en 'la U' y que estuvo en el Congreso entre el 2005 y el 2018. Aunque ese partido formaba parte de la coalición de gobierno, no tenía abierta representación en el gabinete.



Su tarea no será fácil: llega con la misión de sacar adelante la reforma pensional planteada por el Gobierno y cuyos esbozos iniciales han generado fuertes críticas.

El nombramiento de Ruiz podría considerarse un 'palo', pues el que sonaba con mayor fuerza era el de Alexánder Moscoso, hombre de confianza de los Char. Ruiz fue viceministro en la misma cartera durante el gobierno de Juan Manuel Santos y es muy cercano a Germán Vargas Lleras. Tanto que fue el cerebro de su propuesta programática en Salud en la campaña presidencial de 2018. Ruiz también es de la cuerda de Carlos Cuenca, el actual presidente de la Cámara y cabeza de Cambio Radical.



Aunque los dos mantienen cercanía con el mundo político, son expertos en sus campos: Cabrera fue presidente de la Comisión Sexta de Senado y de la Tercera en la Cámara de Representantes, que son las que manejan los temas económicos y sociales en el Congreso.



En el caso de Ruiz, tiene un máster en Salud Pública de Harvard y es doctor en Salud Pública del Instituto de Salud Pública de México.



Y sobre Zea, de origen conservador, es clara su experticia en temas del campo. Completa más de 25 años en el sector público, siempre en cargos relacionados con el agro.



Para el Gobierno ampliar sus apoyos en el Congreso es clave porque en su agenda está incluir la reforma pensional a partir del segundo semestre del año, y es claro que ese proyecto no la tendrá fácil ni en el Legislativo ni ante amplios sectores sociales.



POLÍTICA