Las razones que llevaron a Duque a nombrar a Molano y a Muñoz

El presidente Iván Duque designó este martes a su nuevo ministro de Defensa y al nuevo director del Dapre. Ambos son personas muy cercanas a él y sin oposición en su partido.



Por un lado el Ministerio de Defensa quedó en manos de Diego Molano, quien no solo es una persona de sus afectos y de su total confianza, sino que viene del uribismo.

Durante la administración del presidente Álvaro Uribe no solo tuvo cargos en esa Gobierno, sino que también fue concejal de Bogotá representando los intereses del uribismo.



Eso significa que Molano no solo tiene el aval del expresidente para estar al frente de la cartera en la que Uribe tiene un interés particular en la medida que la seguridad es que casi que su sello personal, sino que además es una persona muy cercana a Duque.



En otras palabras en la cartera de Defensa habrá una persona muy cercana al expresidente y al Presidente. Por eso en el Centro Democrático hay quienes dicen que Molano es un uribista que se volvió duquista.



Molano desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se convirtió en escudero clave a la hora de defender al Gobierno y a la hora de controvertir a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



“Es muy ponderado, sereno, pero firme, que tiene carácter y le va a ir muy bien”, dijo el senador Ernesto Macías.



Y la llegada de Molano al Ministerio de Defensa no es gratuita ni fruto del azar. Desde finales del año pasado, cuando comenzó a hablarse de la salida de Carlos Holmes Trujillo de la cartera para aspirar a la Presidencia, Duque empezó a mirar la posibilidad de nombrar en ese cargo al exconcejal.



Por eso tras el lamentable fallecimiento de Trujillo, Duque tomó la decisión de nombrar a Molano.



Para nadie es un secreto la amistad y el respeto que Duque tenía por Trujllo y ahora llega Molano, una persona a la que también el mandatario le tiene una gran estima y que le avala su trabajo.

Director del Dapre

Mientras tanto, para la dirección administrativa de la Presidencia llega Víctor Manuel Muñoz, una de las personas más cercanas al presidente Duque en la Casa de Nariño.



Muñoz no es militante del Centro Democrático, no es un líder político, sino que es un técnico.



Tiene conocimiento es una asuntos de tecnología e innovación así como en economía por lo que viene de ser el consejero presidencial de Asuntos Económicos.



Además es uno de los fieles escuderos que tiene el mandatario, hasta el punto que ha sido uno de los defensores del mandatario ante los cuestionamientos de la alcaldesa de Bogota.



