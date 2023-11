Los efectos contradictorios del tinto entre el presidente Petro y Álvaro Uribe

Después de tres horas y 20 de reunión, en la noche del miércoles se cumplió un nuevo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. La conclusión en general fue que no hubo acuerdos, pero las discusiones se llevaron en medio de un ambiente de amabilidad y abierto.

Así lo hicieron saber los presentes que dieron su parte después de lo que inicialmente se anunció como una invitación a tomar un tinto. Las palabras en común apuntaron a que se trató de un diálogo constructivo en el que hubo intercambio de visiones.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe y Gustavo Petro, en reunión sobre la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Tanto la oposición como los de gobierno aceptaron que son visiones opuestas sobre el sistema de salud, casi irreconciliables, aunque con puntos en común. Desde la previa se sabía que era difícil que se llegara a un acuerdo sobre el articulado. Lo que realmente se esperaba era definir una hoja de ruta para destrabar el trámite del proyecto.



Aún no se sabe si la reunión tuvo éxito en ese sentido. El gobierno no necesita de los votos del Centro Democrático para sacar adelante la reforma. Es más, era un imposible pensar que los contrarios al proyecto iban a cambiar de parecer. Lo que busca el Ejecutivo es que esta colectividad deje de participar de las rupturas de quórum y así tener el mínimo de representantes en plenaria para continuar con el trámite.



Precisamente, horas antes de la reunión, la representante de la Alianza Verde Martha Alfonso, coordinadora ponente, le dijo a EL TIEMPO que uno de los objetivos que esperaban de la reunión era un acuerdo para que no se siguiera rompiendo el quórum.

Tras la reunión, el que tomó la vocería del Centro Democrático, Carlos Meisel Vergara, le dijo a este diario que había sido un espacio “bacano”, pero que en ningún momento se llegó a un acuerdo de ese tipo. Ni siquiera habrían pactado que los representantes del uribismo se van a mantener en sus curules a la hora de la votación.



De inicio se podría decir que el objetivo principal de la reunión no se habría logrado formalmente. Sin embargo, este jueves se sabrá si el “tinto” con Uribe y sus congresistas tendrá algún efecto. A las 10 de la mañana se citó la plenaria y la reforma de la salud es el tema que encabeza el orden del día.



Aunque no se llegó a un compromiso formal, el encuentro del miércoles puede servir para que los representantes del Centro Democrático no se salgan durante las votaciones y esto sería un gran logro para el Ejecutivo, pues le permitiría seguir adelante en el trámite.



Todavía no se han debatido los temas más polémicos del articulado, por lo que la presencia del partido de oposición puede ser de gran ayuda, así sea solo para tener el número de presentes mínimos para deliberar y decidir.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Alvaro Uribe en la sede de su partido. Foto: MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO

Todo depende del comportamiento del uribismo en la sesión del jueves. Hasta el momento no han dado luces en ese tema. En la rueda de prensa de la mañana, convocada a las 7 am, el expresidente Álvaro Uribe se centró en explicar el documento que le entregaron al Gobierno para hacer un diagnóstico del sistema de salud y sus diferencias con el proyecto de Gobierno.



Además del uribismo, la atención estará con los representantes de la Alianza Verde. A la salida de Casa de Nariño, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó el diálogo con la oposición, pero al mismo tiempo fue muy crítico con el sector de los verdes que ha cuestionado el proyecto y participado de las rupturas del quórum.



“Uno es de oposición o de Gobierno”, fue el mensaje del ministro a representantes como Katherine Miranda o Catherine Juvinao, que han cuestionado el proyecto. Además, le echó en cara a dicho partido la burocracia que tienen en el Gobierno y que no se ha traducido en votos a favor de la reforma.



“Uno no puede tener representación en el Gobierno, importante en Bogotá, como el Sena y el Icetex y hacer oposición”, recriminó Jaramillo, que ‘exaltó’ el carácter del presidente que no les ha quitado la burocracia a los verdes a pesar de ello: “Si fuera otro gobierno, ya no quedaría ni uno”.

Facebook Twitter Linkedin

Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: El Tiempo

El mensaje tuvo un duro efecto en las representantes de la Alianza Verde. Tanto Mirando como Juvinao usaron el “regaño” de Guillermo Alfonso Jaramillo para pedirle a su partido que abandonen la coalición de Gobierno.



“Sus declaraciones son temerarias y abusivas. Al Partido Verde no lo chantajea con puestos para apoyar la reforma de la salud”, dijo Juvinao, que pidió a su colectividad cortar cualquier “tipo de relación burocrática” y que se declaren en independencia.



Una posición similar tuvo Miranda: “ministro, con total tranquilidad, saque todo lo que huela a verde del Gobierno. En un país decente, democrático y que respeta la división de poderes, los votos en el Congreso se logran con argumentos.



Algunos de los presentes ayer en la reunión, como el representante del Centro Democrático Andrés Forero también aprovecharon para cuestionar al Ejecutivo. Uno de los mayores críticos a la reforma interpretó el mensaje como una entrega de puestos para apoyar la reforma e incluso sugirió que el Gobierno estaría incurriendo en cohecho.



Al final, mientras que el diálogo de Uribe-Petro buscó crear espacios de diálogo para destrabar el proyecto de reforma de la salud, los comentarios del ministro de Salud pudieron haber tenido efecto totalmente contrario.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA