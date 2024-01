¿El Gobierno ignoró las advertencias sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos?

En la primera semana del año, se desató la primera tormenta política en el gobierno del presidente Gustavo Petro: Colombia perdió la realización de los Juegos Panamericanos del 2027, que se llevarían a cabo en Barranquilla.



¿Qué pasó? Aunque se tenían los recursos, el Ministerio del Deporte, en cabeza de Astrid Rodríguez, no giró a Panam Sports 4 millones de dólares que se debían entregar antes del 31 de diciembre del 2023 para realizar las justas. Posteriormente, se debían girar otros 4 millones en enero del 2024.



Pero ante el incumplimiento, la organización decidió retirarle el miércoles la sede a la capital del Atlántico e incluso ya abrió la convocatoria para buscar una nueva ciudad que acoja una de las justas deportivas más importantes del mundo.



Pese a que los aliados de la Casa de Nariño trataron de responsabilizar al gobierno de Iván Duque, así como a la administración de Barranquilla, que estaba en cabeza de Jaime Pumarejo cuando se obtuvo la sede, lo cierto es que el único responsable de esta situación es el gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que varios sectores piden la renuncia de la ministra Rodríguez, que además está en la mira de los entes de control y ya están promoviendo un debate de moción de censura en el Senado.

La ministra del deporte, Astrid Rodriguez en entrevista para El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Desde el Congreso habían advertido que se corría el riesgo de perder la sede, pero la advertencia no fue escuchada.



“Si no, las sanciones serán muy graves en temas de la participación deportiva en justas olímpicas y el incumplimiento frente a una sede que el país tiene. Espero que no vayamos a hacer un papelón o repetir un papelón como el del mundial de fútbol de 1986”, dijo, por ejemplo, el representante de ‘la U’ Víctor Manuel Salcedo en septiembre del año pasado.



El 30 de agosto del 2023 Panam Sports envió la primera advertencia por los incumplimientos. En una comunicación se dio un plazo de 60 días para solucionar la situación. En la Misiva, publicada por la FM de RCN, se habla de que de manera unilateral podrían retirar la sede de Colombia para los Juegos. Asimismo, “reclamar cualquier y todos los daños y cualquier otro derecho y recurso disponible”.



También, citaron dos comunicaciones previas del 16 de septiembre y 15 de noviembre de 2022. Dicen, de manera tajante, que “han incumplido de forma grave el contrato”.

Luego, el 26 de octubre se envió una nueva misiva de en la cual advirtieron que el incumplimiento persistía. Por eso, señalaron que se anulaba “automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del contrato de la Ciudad Sede”, enumerados en la primera misiva. Barranquilla, por su parte, sí cumplió con su parte.

Luis Alberto Moreno. Foto: EFE y Vanexa Romero

Frente a los incumplimientos, la ministra Astrid Rodríguez respondió en rueda de prensa: “Este contrato viene del 2021, ese año se hace un pago. En 2022 no se hace un pago. En 2023 retomamos las conversaciones para mostrar nuestro deseo de mirar cómo seguir con la sede y quedamos comprometidos a pagar en diciembre el pago de 2022, pero por flujo de caja no lo pudimos hacer, por eso decidimos hacerlo en enero (los 8 millones de dólares”.



¿Por qué no giraron?



Un documento del Comité Organizador de los Juegos, y difundido por La W, revela que

el Ministerio del Deporte aseguraba tener los recursos para girarlos.

El acta, firmada el 7 de noviembre de 2023, revela que la ministra Astrid Rodríguez aseguró tener los 8 millones de dólares para financiar los Juegos, los cuales debían ser girados a Panam Sports. “La ministra Astrid Rodríguez reitera que el ministerio tiene los 8 millones de dólares, los cuales deben ser girados en diciembre, y propone al Comité Olímpico Colombiano como operador transitorio para poder girar esos recursos”, dice el documento.

Escenarios deportivos se preparaban para los Panamericanos. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

El mismo presidente Gustavo Petro, quien hasta el cierre de esta edición no se ha referido sobre la pérdida de los Juegos, le ordenó a los ministros y funcionarios que pudieran estar involucrados recuperar los Juegos.



Incluso, él envió una carta al Comité Ejecutivo de Panam Sports con el objetivo de que le devuelvan los Juegos al país: “Hace unos días, nos fue advertido en el comunicado del comité ejecutivo de Panam Sports que se le retiraba el derecho a Colombia de ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027. Como presidente de la República y jefe de la administración, me dirijo a ustedes para manifestar nuestra voluntad y compromiso de superar cualquier obstáculo que haya dado lugar a la decisión”.



No obstante, ya la organización había abierto una nueva convocatoria antes de recibir la misiva del jefe de Estado.



La estrategia, entonces, pasó a conseguir nuevamente la sede. En esa lucha tiene a un hombre de peso: Luis Alberto Moreno. Es reconocido por ser un diplomático importante. Fue ministro de Desarrollo Económico y es expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y tiene que ver mucho con el deporte colombiano, pues antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue escogido como miembro del Comité Olímpico Internacional, gracias a 63 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones.



No obstante, el daño estaría hecho y el país, según han manifestado varios sectores, como el senador costeño Efraín Cepeda, quedó muy mal parado. "La verdad es que la imagen del país queda muy deteriorada. Eso llega a los oídos de las calificadoras de riesgo. Se arranca muy mal el 2024 con esta vergüenza internacional”.



Por ahora, son más dudas que quedan alrededor de este hecho y solo queda esperar un milagro.