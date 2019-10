¿Por qué Colombia no firmó acuerdo por líderes ambientales?

Por considerar que en el país ya “existen diversos instrumentos” para la protección de los defensores del medioambiente, el Gobierno Nacional no firmó el Acuerdo de Escazú, una de las herramientas en defensa de estos líderes.



Este es un convenio firmado en septiembre de 2018, que contiene reglas específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.



Natalia Gómez, de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus), una de las organizaciones implicadas en este acuerdo, ha dicho que con el pacto “es la primera vez que los Estados reconocen el papel de los defensores ambientales y crean un espacio de cooperación para fortalecer las instituciones teniendo en cuenta las realidades de la región”.



“Sabemos que un tratado no cambia nada si no se implementa, pero es un gran paso. La región tiene que hacerle frente a este número creciente de ataques y asesinatos”, afirmó Gómez.



Este acuerdo fue firmado el pasado 26 de septiembre por 17 países y ha sido ratificado al menos por uno de ellos. Para que entre en vigor debe ser confirmado por 11 Estados.

Según el Gobierno Nacional, Colombia “participó activamente en la negociación del Acuerdo de Escazú y comparte su objetivo”, lo que no fue razón para que se abstuviera de firmarlo.



Sin embargo, el Ejecutivo informa que “actualmente existen diversos instrumentos nacionales e internacionales que ya vinculan al país en esta materia y cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia constitucional, por lo que no se considera necesario suscribir el acuerdo en este momento”.



“El esfuerzo del Gobierno Nacional actualmente es enfocar todos los recursos en fortalecer la efectividad de la estructura normativa e institucional vigente”, afirmó el Gobierno en respuesta a EL TIEMPO.

Defensores

Según un informe de Global Witness sobre violencia contra líderes ambientales, Colombia está entre los doce países más peligrosos para defender los derechos de la naturaleza.



En 2018, revela el estudio, fueron asesinados en total 164 defensores de la naturaleza, de los cuales en Filipinas murieron 30 y en Colombia, 24.

Los otros países en la lista de crímenes contra defensores del medioambiente en 2018 fueron India, Brasil, Guatemala, México, Congo, Irán, Honduras, Ucrania, Venezuela y Camboya.



“Los ataques despiadados contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente siguen ocurriendo, no obstante el creciente impulso detrás de los movimientos ambientales en todo el mundo. A medida que nos precipitamos hacia el colapso climático, nunca ha sido más importante apoyar a quienes intentan defender nuestro planeta de la destrucción imprudente impuesta por ricos y poderosos”, dijo Alice Harrison, encargada de campañas de Global Witness, la organización que realizó el informe al respecto.



La principal causa para el asesinato de estos defensores del medioambiente, según el informe de la organización, fue la minería, que en Colombia ha sido relacionada por las autoridades con los grupos armados ilegales.



Aunque en el país existen empresas que explotan minerales de manera legal, también hay quienes lo hacen ilegalmente, delito que es perseguido por las autoridades.

Sobre los crímenes contra estos líderes, el informe de Global Witness concluyó que este fenómeno “no es algo fácil de definir o de monitorear”, ya que “por un lado, nadie está registrando sistemáticamente la criminalización de las y los activistas de la tierra y el medioambiente a nivel mundial”.



“Al igual que lo que ocurre con los homicidios que no son documentados, la falta de atención sobre estas amenazas –que son más sutiles y traicioneras– alienta a empresas y gobiernos a silenciar a quienes deberían proteger”, se lee en el informe.

