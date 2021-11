¿Por qué Colombia abrió la sede de INNpulsa en Jerusalén?

Alrededor de la decisión del Gobierno, aprovechando la visita del presidente Iván Duque a Israel, de abrir esta semana la sede de INNpulsa en Jerusalén hay quienes han planteado un debate alrededor del asunto.

El punto es que a comienzos de los ochentas, el Estado de Israel declaró a Jerusalén como su capital, pero los palestinos declararon a la parte Este de esa ciudad como la sede de su Estado. Es un debate político intenso.

Y en el marco de la apertura de la oficina de INNpulsa el propio presidente Duque explicó las razones.



Como primera medida destacó que la sede se abre cerca a la Autoridad Nacional de Innovación de Israel. Agregó que la oficina comienza pequeña, con una dinámica de que vaya creciendo.



"Es una oficina sencilla donde nosotros vamos a tener un representante de Colombia. Acá que va a estar recorriendo constantemente Israel. No queremos a una persona parqueada en una oficina, sino una persona, como decimos en Colombia, que esté haciendo promoción todos los días", señaló el jefe de Estado.



Agregó que la idea es tener un espacio para que cuando un emprendedor colombiano vaya a Israel y quiera tener donde trabajar y quién le haga el puente con las empresas, tenga ese lugar para que se pueda asentar.

Pero a todo lo anterior hay que señalar que realmente desde el punto de vista político las embajadas son las que deben estar en la capital del país.



"Mientras no se traslade la embajada no se presenta el reconocimiento",dijo el excanciller Julio Londoño.



"La decisión de abrir una sede de INNpulsa no implica de ninguna manera un reconocimiento, es un gesto de simpatía", agregó Londoño.



