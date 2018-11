IVA a canasta familiar, principal causa del desplome de Duque

No hay que hacer mucho esfuerzo para concluir que la propuesta de imponer IVA a los productos de la canasta familiar fue uno de los elementos que más contribuyeron a la caída espectacular y temprana del presidente Iván Duque ante la opinión pública.

Pero no fue solo eso. Las protestas de los estudiantes exigiendo más recursos para la universidad pública, la poca influencia de los ministros y una gobernabilidad cada vez más menguada también contribuyeron a esta medición crítica.



La caída la reveló una encuesta de Invamer publicada el viernes y según la cual la aprobación de la gestión de Duque pasó de 53,8 por ciento en septiembre, a 27,2 en noviembre.



El desplome de más de 26 puntos en tan corto tiempo no lo había tenido en la historia reciente otro presidente, como lo sostuvo el catedrático de la Universidad del Rosario Germán Ortiz. “En treinta años, es el presidente que en los primeros cien días ha tenido la imagen más desfavorable”, dijo Ortiz.

En medio de la mala noticia que este hecho representa para el mandatario y su gobierno, hay que reconocer que Duque es consciente de la situación. Hace apenas una semana, en una charla con este diario, decía que sabía del costo político que podría pagar al proponer un IVA para la mayoría de la canasta familiar, pero advirtió que lo hacía como un acto de responsabilidad con el país.



Sobre este tema, que para los expertos fue una de las principales razones del desplome de Duque, muchos no entienden que haya sido el expresidente Álvaro Uribe, su mentor y jefe único del Centro Democrático, su partido, el que haya liderado el desprestigio de la ley de ajuste fiscal del Gobierno.



Si bien Duque y Uribe coinciden en la gravedad del déficit fiscal, no se pusieron de acuerdo en cómo arreglar el asunto, y ahí comenzó a crecer el costo político para el Presidente.



Tras conocerse la posición de Uribe contra el IVA a los productos básicos, los demás partidos se sintieron con autoridad para caerle no solo a esa propuesta, sino al resto del proyecto, y hoy ninguno está dispuesto a que se grave la canasta familiar.



El proyecto de ley de financiamiento también les dio argumentos a los opositores que alentaron a los movimientos estudiantiles a pedir más recursos para la educación superior, necesidad que, según el Gobierno, ya había atendido al elevar el presupuesto en ese sector de 37,5 billones en 2018 a 41,4 billones en 2019.



Estas marchas, que han colapsado Bogotá en los últimos días, también tienen su peso en la caída de la aprobación del jefe de Estado. El docente de la Universidad

Externado Jaime Duarte afirmó que es una “contradicción” que el mandatario se reúna con artistas y otros sectores y no atienda, cara a cara, a los estudiantes.



“Si tiene tiempo para atender a Maluma, ir a regiones y posesionar funcionarios de segundo y tercer nivel, por qué no puede recibir a la comisión de los estudiantes”, dijo Duarte.

Los ministros

Otra razón que ven los expertos es la escasa defensa que han hecho los ministros de su jefe, especialmente tomando en cuenta que se trata, en su mayoría, de funcionarios con un perfil más técnico que político.



“Normalmente los presidentes tienen ministros que les ayudan a transmitir los mensajes, y en este caso están desaparecidos. El único conocido es Carrasquilla, y la gente lo detesta”, afirmó César Caballero, director de Cifras y Conceptos.



Los bajos niveles de aprobación a la gestión de los mandatarios les impiden sacar adelante medidas impopulares, como elevar los impuestos. Por ello, los expertos sugieren a Duque “moderar” su propuesta del IVA y aprovechar el Plan de Desarrollo, el cual debe tramitarse a comienzos de 2019, para fijarle un norte a su gobierno.



Pero Duque, al referirse el viernes, en Blu Radio, a los datos de la encuesta manifestó: “Vamos a analizar estos resultados y vamos a seguir trabajando conforme lo hemos venido haciendo: con el programa de gobierno nuestro, cumpliéndole al país”.



“Uno no puede convertirlas en una especie de ancla emocional ni ancla de gobierno, porque entonces los gobiernos pierden norte”, agregó.

La primera caída de los presidentes

Duque es el presidente que más rápido se ha desplomado en las encuestas. Ernesto Samper (1994-1998) tuvo su primera caída fuerte en julio de 1995, once meses después de posesionarse y poco después del escándalo del 8.000.



En cuanto a Andrés Pastrana (1998-2002), su aprobación cayó de manera fuerte en julio de 1999 por una crisis en las negociaciones del Caguán. Álvaro Uribe (2002-2010) tuvo una opinión favorable muy alta en la mayor parte de sus gobiernos. La caída más dura fue en enero de 2003, tras 8 meses en la Casa de Nariño. Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvo una luna de miel más larga.



Casi dos años después de asumir, en junio de 2012, su aprobación descendió en medio de la fallida reforma de la justicia que impulsó su gobierno.

FICHA TÉCNICA INVAMER

Empresa que realizó la encuesta: INVAMER S. A. S. Persona natural o jurídica que la encomendó: ‘Noticias Caracol’, Blu Radio y revista ‘Semana’. Fuente de financiación: ‘Noticias Caracol’, Blu Radio y revista ‘Semana’. Objetivo general: Conocer la opinión que tiene la gente en general de cómo van las cosas en Colombia y de la aprobación a la gestión del Presidente Iván Duque. Objetivos específicos: Identificar, según la opinión pública, cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento y si están mejorando o empeorando. Medir el concepto que tiene la gente frente a problemáticas colombianas actuales como: la inseguridad, el narcotráfico, el desempleo, la calidad y el cubrimiento de la salud, la pobreza, la implementación del proceso de paz con la Farc, la situación con el Eln, la crisis en Venezuela, entre otros. Medir la favorabilidad de personajes de la vida pública e instituciones en Colombia. Conocer el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Universo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en Colombia, exceptuando los departamentos antiguamente llamados “territorios nacionales” y las islas de San Andrés y Providencia. Marco muestral: En la primera fase del muestreo, Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años residentes en cada hogar. Tamaño y distribución de la muestra: se realizaron 1.008 encuestas, distribuidas en los siguientes municipios: Alto Baudó, Armenia, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cachirá, Cali, Campamento, Cartagena, Caucasia, Chiquinquirá, Cúcuta, Dibulla, Ginebra, Ibagué, Isnos, Itagüí, Jamundí, La Virginia, Los Santos, Mahates, Manizales, Medellín, Mongua, Montería, Morales, Neiva, Palmar de Varela, Palmira, Pasto, Pivijay, Santa Marta, Santander de Quilichao, Silvania, Sincelejo, Soacha, Soledad, Túquerres, Valencia, Valledupar, Villahermosa, Villavicencio, Yolombó y Zipaquirá. Para ajustar la distribución de la muestra a la distribución real del universo por región y tamaño, se aplicaron factores de ponderación. Este tamaño muestral está de acuerdo con el contenido de la propuesta. Sistema de muestreo: aleatorio por etapas: 1. Selección aleatoria sistemática de 63 puntos muestrales en todo el país. 2. Selección aleatoria sistemática de manzanas en cada punto muestral. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residentes en el hogar. Margen de error: Los márgenes de error, dentro de unos límites de confianza de un 95 %, son: para el total de la muestra de 1.008 encuestas, +/- 3,09 %; para el total de la muestra de Bogotá, +/- 7,39 %; Norte Caribe, +/- 6,80 %; Centro Oriental, +/- 6,33 %; Antioquia/ Eje Cafetero,

+/- 7,07 %, y Suroccidental, +/- 7,07 %. Técnica de recolección de datos: personal por medio de dispositivos móviles (sistema CAPI) en el hogar de los encuestados. Fecha de recolección de datos: del 9 al 12 de noviembre de 2018. Número de encuestadores: en el estudio participaron 77 encuestadores. Método de validación: se revisó el 100 % de las encuestas realizadas y se supervisó el

10 % de estas. Tasa de respuesta: la tasa de respuesta fue del 48,46 %. Se calculó con el número de encuestas efectivas sobre el número de casos contactados de la muestra. Temas y personajes a los que se refiere: Remitirse al cuestionario.