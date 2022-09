Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, escribió un trino en sus redes sociales en las que ironiza de los integrantes de la oposición de ese país por, supuestamente, culparse entre ellos del desfalco a la empresa Monómeros, filial en Colombia de la petrolera venezolana Pdvsa.



“La oposición de Venezuela es muy chistosa. Ahora los de Guaidó dicen que fueron los de Leopoldo los que saquearon Monómeros y se preguntan por qué el expresidente Iván Duque no investigó”, afirmó el diplomático, en momentos en que los dos países avanzan a la reapertura de las relaciones bilaterales.



La afirmación del embajador de Colombia en Caracas se produjo horas después de que el régimen de Nicolás Maduro retomara el control de la empresa petroquímica, la cual había estado en manos del opositor Juan Guaidó por cerca de tres años y medio.



En este periodo, Monómeros fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades en Colombia.



Se trata solo de un trino. "Sin embargo, advierte Nadia Pérez, politóloga de la Universidad Nacional e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene mucho alcance en este mundo de redes sociales y la delicada coyuntura actual que significa el restablecimiento de las relaciones entre los dos países".



"Con éste está sobrepasando sus funciones como embajador", dice ella. Para la analista, además, estratégicamente es equivocado en estos momentos.



Ella enumera varios aspectos emprendidos por los dos gobiernos para el restablecimiento de las relaciones tanto en anuncios políticos como en hechos tangibles: Ajustar los horarios en los aeropuertos para la reapertura de los vuelos entre los dos países, reuniones de empresarios, arreglo de los puentes vehiculares. Son tantas tareas en simultánea, reflexiona ella, que hay que centralizar la comunicación en éstas y lo que menos se espera es abrir un debate con una opinión que, además, va en contra de un grupo político determinado.



El mensaje del embajador de Colombia en Venezuela en el que califica a la "oposición de chistosa" coincidió con la publicación del informe de la Misión internacional independiente de de las Naciones Unidas.



Este dice que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.



"Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.



Según un comunicado de prensa de la Misión, el informe “ofrece un análisis detallado del papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno”.



La Misión asegura haber documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.



El SEBIN también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas.



La Misión investigó 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.



Y añade que las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en “un clima de casi total impunidad”.



Sin embargo, Diego Casas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) considera que "el tuit del señor embajador no es un hecho aislado, ni un simple comentario, sino todo lo contrario. Es un mensaje que se inserta en dos apuestas que el Gobierno del presidente Petro ha venido planteado: lo primero es la recuperación de relaciones con Venezuela. Y eso pasa, entre otras cosas, por devolverle la empresa al Gobierno de Nicolás Maduro. Lo segundo es que en la apuesta de la Soberanía Alimentaria que ha planteado Petro, Monómeros juega un papel grande, por ser uno de los principales suministradores de fertilizantes (37 %). Y esta empresa se vió afectada por las distintas maniobras que ocurrieron en el periodo anterior".



"En ese orden de ideas, Monómeros es un asunto estratégico para el futuro de Colombia, y es de esperarse que hayan más tuit aludiendo al tema", dice el politólogo Casas.



El trino, que hay que reiterar es uno solo, sin embargo marca un contraste del silencio del embajador ante los reclamos de autoridades colombianas frente a la presencia de delincuentes de Venezuela en Colombia, como los denunciados por la alcaldesa de Bogotá Claudia López.



Y también con la presencia del número uno de las disidencias de las Farc, Iván Márquez, quien, según los organismos de inteligencia, se recupera en Caracas de un atentado protegido por el gobierno venezolano.



Sobre este hecho, Gustavo Gómez, director de Caracol Radio, escribió en una columna en el diario español El País:



"¿En dónde, nos preguntamos, está el embajador Armando Benedetti? ¿En Venezuela o en Mónaco? No se le conoce una posición contundente sobre el crimen venezolano en Colombia o sobre los guerrilleros y criminales colombianos refugiados holgadamente en Venezuela. Nada. Apenas insiste, con una obsesión ya francamente sospechosa, en que le compremos gas a Maduro".



