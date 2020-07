¿Por qué bajó la aprobación de Duque y Claudia López?

La luna de miel con la opinión que habían logrado hasta el momento el presidente Iván Duque y los mandatarios regionales por el manejo que le han dado a la contigencia generada por la propagación del covid- 19 empezó a deterioarse.

El coronavirus no solo ha afectado el trabajo de miles de familias colombianas sino que también ha deteriorado de manera significativa el optimismo de los colombianos en torno a su futuro y el del país.



Así lo evidencia la encuesta bimestral de Gallup, según la cual el 79 por ciento de los consultados estima que las cosas en el país están empeorando. Esto es cuatro puntos más que hace dos meses.



La encuesta, que fue divulgada este jueves por algunos medios de comunicación como Semana, Noticias Caracol y Blu Radio, entre otros, también evidenció que solo el 11 por ciento está optimista de que las cosas van a mejorar.



El marcado pesimismo en la ciudadanía ya impactó la aprobación del presidente Duque, quien en los últimos meses había logrado repuntar en su imagen.



La aprobación del presidente Iván Duque, que en abril pasado había tenido una notoria mejoría al subir al 52 por ciento, por cuenta especialmente del manejo de la pandemia, volvió a bajar y quedó en el 41 por ciento. La desaprobación a la gestión del mandatario pasó del 39 al 52 por ciento.



Lo mismo ocurre con buena parte de los mandatarios locales. Por ejemplo, la aprobación de la alcaldesa de Bogotá Claudia López cayó del 89, que ha sido su récord desde que está como mandataria, al 76 por ciento. Y su desaprobación pasó del 9 al 22



¿Qué está sucediendo con la opinión en el país? A diferencia de la anterior medición, que mostraba que pese a la pandemia había un cierto optimismo en el país, en esta encuesta el pesimismo regresa a los niveles de fines de año cuando las movilizaciones masivas.



Esto se debe, según analistas consultados por EL TIEMPO, a una combinación de factores que tienen que ver no solo con el manejo de la pandemia.



“En abril y mayor había cierto nivel de certidumbre en torno al manejo de la crisis, no solo en torno a lo social, a lo económico sino al tema de salud, pero con el paso de los días los efectos de la pandemia empiezan ya a golpear a las familias de una manera directa en lo económico, en lo social y en la atención en salud de sus familiares”, explicó la analista de la facultad de ciencia política de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz Yi.



Muñoz agregó que la situación es más compleja en la medida en que “empieza a alargarse lo que algunos colombianos habían calculado que sería más corto, entendimos que este de la pandemia es un problema que va a prolongarse”.

La difícil situación ha llevado a que, como lo explicó el profesor de ciencia política César Viveros, también surjan otros problemas más allá del desempleo, como es el de la informalidad y la inseguridad.



“En Bogotá la percepción de inseguridad volvió a repuntar, se han conocido casos incluso en los que la ciudadanía toma la justicia por su propia mano ante la falta de respuestas de las autoridades”, explicó Viveros.



En esto coincide la profesora Muñoz quien agrega que, además, algunos escándalos que por cuenta del coronavirus había perdido cubrimiento mediático han vuelto a la agenda pública.



“La pandemia había generado un efecto de desplazamiento de los otros hechos sensibles de la opinión pública, la pandemia se había puesto en el centro de la agenda, pero ahora esos hechos han vuelto a ocupar la agenda pública, temas como la ‘ñeñepolítica’, los llamados perfilamientos de las Fuerzas Militares y otros escándalos que minan la credibilidad de la ciudadanía”, indicó Muñoz.

Ficha Técnica

Empresa que realizó la encuesta: INVAMER S.A.S.



Persona natural o jurídica que la encomendó: INVAMER S.A.S., para su venta por suscripción.



Fuente de financiación: recursos propios de INVAMER S.A.S.



Objetivos: medir la favorabilidad y aprobación del Presidente, personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del Presidente Iván Duque Márquez. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales ciudades del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.



Universo: hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126), Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según Censo 2018.



Marco muestral: para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales (línea fija y generación de números celulares), para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las 5 grandes ciudades, según censo del DANE, es del 85%. Los hogares con línea telefónica son: Bogotá 1.586.841, Medellín 624.376, Cali 409.353, Barranquilla 153.256 y Bucaramanga 134.132. Total 2.907.958. Para el marco de línea celular se cuenta con un marco de números aleatorios generados por Invamer.



Tamaño y distribuición de la muestra: 1.200 encuestas (800 telefonía fija y 400 telefonía celular) distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 400 encuestas (240 telefonía fija y 160 telefonía celular), Medellín 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Cali 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Barranquilla 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular) y Bucaramanga 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular); además de la distribución por niveles socio-económicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.



Sistema de muestreo: se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas dependiendo del tipo de marco muestral. Para el marco de telefonía fija, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realiza una selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años.



Margen de error: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 2,83%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 4,90%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/-6,93%.



Técnica de recolección de datos: encuestas telefónicas asistidas por computador(CATI).



Fecha de recolección de los datos: del 19 al 30 de Junio de 2020.



Número de encuestadores: se emplearon 82 encuestadores.



Método de validación: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 15% de las mismas.



Temas a los que se refiere: opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad.



Tasa de respuesta: la tasa de respuesta para teléfonos fijos fue del 15,33% y para celulares del 7,88%. Esta tasa refleja el número de unidades de muestra que completaron el cuestionario, como porcentaje del número de unidades de muestra elegibles.



Personajes o instituciones por las cuáles se indagó: referirse al cuestionario. Preguntas concretas que se formularon: referirse al cuestionario.



Factor de ponderación: Es la cifra que actuando como un multiplicador permite llevar los datos muestrales a la población, es decir expandir la muestra. Para combinar las muestras de telefonía fija y celular, se debe incluir en el cuestionario preguntas que le permitan clasificar a los encuestados, a fin de determinar si el encuestado podría haber sido seleccionado en el otro marco muestral y así obtener la probabilidad de inclusión 𝑝𝑖 de cada persona.



