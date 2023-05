Detrás de las múltiples problemáticas que están reflejadas en la deportación de colombianos de Estados Unidos y el inicio de una fase diferente al Título 42 de migración de dicho país, hay un hecho al que no se le ha dado tanta visibilidad y es el crecimiento exponencial de personas que salieron de Colombia para no volver.



De acuerdo con un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), 547.000 colombianos emigraron en 2022. La cifra es la más alta desde que se tiene registro. Según ese estudio, 11 de cada 1.000 colombianos salieron del país con la intención de vivir en otro punto de la geografía mundial.



La cifra que se reportó el año pasado, de acuerdo con el Cerac, implica un crecimiento de más del 150 por ciento frente al promedio anual de 200.000 emigrados desde 2012. No se presentó un incremento de ese tipo en la historia reciente del país, ni siquiera en el periodo presidencial de Andrés Pastrana, cuando Colombia enfrentó una grave crisis económica y de seguridad que llevó a miles de personas a abandonar el territorio nacional.



No obstante, los números por sí solos no dan cuenta de la situación. Es preciso entender, como señala el perfil migratorio de Colombia, actualizado con datos de 2021 por ONU Migración, que este país es por naturaleza de emigrantes. “Colombia ha sido un país tradicionalmente de emigrantes".



Los datos muestran que, desde finales de la década de los años 60, los connacionales estuvieron motivados a buscar un proyecto migratorio en otros países por diversas razones, particularmente, por tener mejores oportunidades laborales y acceso a una remuneración más acorde con sus necesidades”, reza el informe publicado en 2022, que destaca que hacia 2012 se reportó que más de 4,2 millones de colombianos vivían el exterior, es decir, el 10 por ciento de la población del país.

Migrantes siguen llegando a Colombia

Sin embargo, las tendencias históricas no explican del todo el crecimiento de la emigración del último año. Por ello, EL TIEMPO consultó con expertos en la materia, que coincidieron en los factores que habrían colaborado con el reporte. Una importante parte tiene que ver con el covid-19.



De acuerdo con el profesor César Vallejo, experto en temas de migración de la Universidad Externado, buena parte de la emigración de colombianos hacia Estados Unidos y otros destinos tiene que ver con “los efectos económicos de la pandemia que todavía no han podido ser revertidos y que afectaron con especial crudeza a población históricamente vulnerable”. El principal objetivo estaría en buscar mejores oportunidades económicas.



Donna Cabrera, especialista de migraciones internacionales de la Javeriana, también apuntó al factor económico posterior a la pandemia. Para ella, los efectos se siguen viendo y, aunque se está llegando a los niveles de desempleo anteriores a la contingencia, “la calidad de estos no es la mejor”. No obstante, también señaló como un gran factor que muchos tenían intenciones de salir del país antes de la pandemia y esta congeló esos procesos, que solo pudieron reanudarse en 2022.



Tanto Vallejo como Cabrera apuntan a la creciente inflación como otra de las posibles causas del aumento del fenómeno. Coinciden en que, a “menores ingresos reales por causa de la devaluación del peso, mayor incitación a migrar”.



“La devaluación del peso colombiano frente al dólar hace todavía más atractiva la posibilidad de encontrar alguna fuente de ingreso en dólares en los Estados Unidos para enviar remesas a quienes se quedan en el país”, añadió Vallejo.

Migrantes deportados.

El panorama de seguridad sería otro factor. Cabrera expresó que hay varios casos en los que nacionales salieron del país por cuenta de posibles amenazas y en búsqueda de protección de la vida luego de las jornadas de protestas del 2021. “Los graves problemas de seguridad en el territorio empujan cada día a más personas a dejar su lugar de residencia habitual en busca de un mejor futuro fuera de Colombia”, agregó Vallejo.



Por último, Cabrera no descarta un tema de orden político. “Hay personas que no están de acuerdo con el actual proyecto político del presidente y eso puede verse en clave de una salida del país”, señaló la experta en temas migratorios.



En este mismo sentido destacó que la mayor apertura de varios países hacia los nacionales colombianos, ante las gestiones de los últimos gobiernos, hace más “tentador” la posibilidad de migrar pues ya no hay tantas restricciones.



Sin embargo, Cabrera hace la salvedad de que aún faltan estudios precisos sobre el tema, por lo que aún hay mucho por analizar de los últimos incrementos de salidas de colombianos del país. En ese aspecto rescató que los testimonios de deportados y de colombianos en el exterior serán cruciales para entender de mejor manera las razones de un nuevo éxodo de nacionales.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Redacción Política

En Twitter: @JuanLombo

