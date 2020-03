Por positivo de alcalde de Popayán, Duque se hizo nueva prueba

El presidente Iván Duque debió hacerse una segunda prueba del coronavirus tras los encuentros que tuvo con el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien tiene el virus. Al jefe del Estado se le hizo la prueba este viernes a las 11 de la mañana, informó la Casa de Nariño.

El burgomaestre de la capital del Cauca se encontró en dos ocasiones con Duque. El miércoles 11 de marzo, cuando fueron los oradores principales en la inauguración del certamen ‘Vive Popayán en Bogotá’ y compartieron tarima.

(Le puede interesar: Gobierno dice que Alcalde de Popayán no informó su viaje al exterior)

Luego, López volvió a saludarse con el mandatario en la Casa de Nariño, el sábado 14, precisamente en el encuentro del Gobierno con los alcaldes y gobernadores para trazar estrategias que contengan la expansión del virus. Ese día, López omitió una información trascendental al ingresar a Palacio: no haber aclarado que el mes anterior había estado en Marruecos y había hecho escala en Madrid, uno de los focos de la infección.



La Casa Militar de la Presidencia informó que “con el fin de prevenir el contagio del covid-19, se activó un control para el ingreso a la Casa de Nariño”. Este protocolo incluye, entre otras cosas, un cuestionario. De acuerdo con los registros, al momento de su ingreso, el alcalde respondió de manera negativa a las siguientes preguntas: 1. Síntomas, fiebre o tos: (No). 2. Países visitados en los últimos 14 días (No) y 3. Contacto con personas con síntomas (No).

(Lea también: La intensa agenda de alcalde de Popayán que tiene en vilo al Ejecutivo)

López omitió decir que estuvo el mes inmediatamente anterior en Marruecos.¿Por qué no lo comunicó? Es posible que López adquiriera el virus posteriormente. De hecho, nuevas investigaciones muestran que dos de cada tres contagios del nuevo Covid-19 han sido causados por personas a quienes no se les había diagnosticado el virus o no presentaron síntomas. En su caso, él pudo sentirse bien y atender el llamado del Presidente.



Este viernes, la Fiscalía General y la Procuraduría anunciaron que abrieron investigaciones preliminares de carácter penal y disciplinario contra el mandatario. Se busca establecer si pudo incurrir en los delitos de violación de medida sanitaria y falsedad en documento.

