Arrancó la carrera por la alcaldía de Bogotá. La discusión abierta que mantienen el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por la construcción de la primera línea del metro llevaron a varios de los aspirantes a lanzarse al agua. En las últimas horas, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane; y Diego Molano, exministro de Defensa; dijeron que buscarán llegar al Palacio Liévano durante el periodo 2024-2027.

Por lo visto hasta ahora, hay dos característas de estas justas. Se trata de unas elecciones en las aún no hay ninguna mujer. Todos los nombres que suenan son hombres. Alguno de ellos precisamente busca ser el remplazo de Claudia López, la primera mujer alcaldesa Mayor, quien, además, tuvo la mayor votación en las elecciones de Bogotá con más de un millón cien mil votos.



En su momento, López superó en apoyo electoral a sus antecesores Gustavo Petro (729.000) y Enrique Peñalosa (906.000).



Militante del Partido Alianza Verde, López obtuvo el 35,2% de los votos, y superó a Carlos Fernando Galán, (32,4%); Hollman Morris (13,9%); y Miguel Uribe Turbay (13,5%).



De los tres, Uribe Turbay no estará en el tarjetón pues está en el senado a donde llegó en representación del Centro Democrático, CD, como el número uno de la lista.



Galán no ha anunciado una decisión mientras que Morris suena en la baraja del Pacto Histórico, (PH) la colectividad que en las elecciones de 2022 ganó el Congreso y la presidencia de la República.



De ésta, precisamente, también se ha dicho que aspiran Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima, congresista y secretario de Salud durante la administración de Petro.



Y el tercero sería Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos a Petro y quien en diciembre pasado renunció a su curul en el Congreso.



Así las cosas, el espectro político del centro derecha con Oviedo y Molano ya tendría a dos cartas mientras que la izquierda tendría a tres.



Hasta ahora, sin embargo, López no tiene un heredero. Se ha dicho, que sería su exjefe de gabinete Luis Ernesto Gómez, pero formalmente él no ha dado ese paso.



También por la Alianza Verde se ha mencionado al concejal Martín Rivera Álzate.



Asímismo, está el exsenador Rodrigo Lara de quien se sabe que si decide lanzarse lo hará buscando los electores del centro.



Este año habrá una novedad en las elecciones. Los bogotanos estrenarán el sistema de segunda vuelta para elegir a su alcalde. El exrepresentante de Cambio Radical José Daniel López, uno de los impulsores de este cambio, explica cómo será: “Se estableció que la habrá cuando se cumplan dos condiciones: que ningún candidato obtenga más del 40 por ciento de los votos y que no exista una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales entre el primero y el segundo”.



El propósito busca que el ganador tenga mayor margen de gobernabilidad al haber alcanzado el triunfo con porcentajes más sólidos y no con más ciudadanos en contra.



La vuelta a las urnas será el punto de inflexión de la agenda política de este 2023. Será un año de intensa actividad proselitista que tendrá su día ‘D’ el 29 de octubre, cuando en los 32 departamentos se elijan los gobernadores y diputados de las asambleas departamentales y en los 1.101 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales.



Las miradas estarán puestas en las justas de las principales ciudades. Además de Bogotá, Medellín, Cali, barranquilla y Bucaramanga tendrán enorme incidencia en la política nacional.



¿Por qué? Una derrota en las elecciones territoriales del 2023 le pasaría al gobierno Petro una cuenta de cobro que podría pagar con altos márgenes de inestabilidad política.



Sin el poder territorial, el jefe de Estado tendría que ajustar su agenda de gobierno para solventar la gestión de las políticas públicas, y su capacidad para definir quién será su sucesor en el Pacto Histórico sería mínima.



Eso explica, en buena medida, que Petro intente desde ya marcar la agenda con dos temas que para él son claves: el metro y el hospital San Juan de Dios.



Precisamente por el tema del metro, libra una discusión en la que las últimas horas ya intervino el expresidente Iván Duque. En ese orden de cosas, es de esperar que Oviedo y Molano busquen un guiño de él y en consecuencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



La discusión estará marcada por la construcción del metro. El presidente Petro ha dicho que este metro es “una chambonada y un esperpento del cual no voy a ser cómplice”.



"Espero que solo haya sido un momento de exaltación. Invito al Gobierno Nacional a recapacitar. Bogotá apoyó el anhelo de cambio que representa el Presidente, para que ahora él le diga a su ciudad, que lo eligió, que la va a dejar sin plata si no se hace su voluntad", le dijo la alcaldesa López a la periodista María Isabel Rueda en una entrevista publicada en este diario.



"Creo que después de las muy desafortunadas amenazas de esta semana, ha quedado claro que el que sea el candidato del Pacto Histórico va a tener esa orden: parar el metro, parar las obras y parar a Bogotá. Eso es doloroso y una falta de respeto con los bogotanos. Por eso, los bogotanos van a tener que escuchar con mucha atención las propuestas de sus candidatos", dijo López.



En la mañana de este martes, Molano dijo que se lanzaba a buscar la alcaldía para "defender" el metro. Es decir, hoy arrancó la campaña.



POLÍTICA