Por bloqueos, un exministro de Uribe pide renuncia de Duque

Fernando Londoño Hoyos, exministro del Interior y Justicia de Colombia entre los años 2002-2004 durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, pidió en las últimas horas la renuncia del presidente Iván Duque en caso de que no logre los desbloqueos, en especial el del puerto de Buenaventura.

Londoño Hoyos, considerado uno de los más leales seguidores de Uribe de la llamada ala dura, dijo en su editorial del espacio La Hora de la Verdad: “Señor Presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (...), no le queda más remedio que renunciar”.



Londoño fue más allá en su petición. En efecto, afirmó que si el presidente Duque sigue demostrando “su incompetencia” debe hacerse a un lado para que en su lugar asuma la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



Londoño utilizó la totalidad de su comentario editorial para cargar contra el jefe del Estado a quien le dijo que la crisis actual no se solucionaba con “visiticas” ni con “saludos de puño a los amigos” sino con la aplicación del Código Penal en donde está tipificado el delito de los bloqueos.



En consecuencia, argumentó Londoño, el Presidente lo que debe hacer es “ponerse los pantalones” y “meter a la cárcel” a los miembros del Comité Nacional del Paro.



¿Por qué? Londoño sentenció que ellos son los responsables de un delito. Para el exministro, se trata de un hecho muy grave porque con los bloqueos “Colombia no es viable”.



De ahí que haya exigido el uso de la fuerza pública para lo que llamó “la liberación del puerto de Buenaventura” y aseguró que el jefe del Estado debe actuar de inmediato.



En caso de que no pueda, dijo Londoño Hoyos, lo que de inmediato debe hacer el Presidente, es renunciar.



