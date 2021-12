Por 1.ª vez Colombia vota este domingo los Consejos Municipales de Juventud

Este domingo 5 de diciembre, por primera vez en la historia de Colombia, se realizan las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.



En estos comicios, unos 12’282.273 colombianos, entre los 14 y los 28 años, están habilitados para elegir a los jóvenes que los representarán a nivel municipal, departamental y nacional.



(Lea también: Dar respuesta a los jóvenes ninis, un desafío global).

De acuerdo con una encuesta realizada por Cifras y Conceptos, difundida por la Universidad del Rosario, la Fundación Hanns Seidel y EL TIEMPO, el 70 % de los jóvenes planean salir a votar en estos comicios, a pesar de que solo el 31 % de ellos saben qué son los Consejos Municipales de Juventud.



“Estas elecciones son muy importantes en términos de evolución democrática en Colombia”, le dijo a este diario el consejero presidencial de Juventudes, Juan Sebastián Arango.



Los Consejos Municipales de Juventud son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad.



De acuerdo con Arango, “lo que se pretende es que los jóvenes estén organizados, tengan representatividad y puedan incidir y hacer control político sobre las decisiones que se toman en términos de juventud en los territorios, en los departamentos y en la nación”.



(Le puede interesar: Jóvenes consideran clave que el próximo presidente sepa de economía).

Faltan 3 días para que los jóvenes hagan historia. Este domingo, 5 de diciembre, los colombianos entre 14 y 28 años podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones de #ConsejosDeJuventud. #GarantesDeLaDemocracia pic.twitter.com/hmZ7pMk5LZ — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 2, 2021

Además, según Cristian Romero, secretario nacional de la Mesa Multipartidista de Jóvenes, los elegidos este domingo “tendrán un rol de veedores para hacer control a los recursos que se ejecutan en sus territorios”.



Aparte de esto, deben dinamizar la participación de la juventud en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a los jóvenes; así como fomentar la creación de prácticas organizativas de los jóvenes y movimientos juveniles.



Los consejeros municipales de juventud, que serán elegidos por un periodo de 4 años, deberán presentar informes semestrales de su gestión, trabajo y avances en audiencia pública. De hecho, luego de constituidos los Consejos, tienen el deber de presentar un plan unificado de trabajo que oriente su gestión durante el tiempo en el que ejercerán el cargo.



“Tienen que darse su propio reglamento según las pautas que les da el Estatuto de Ciudadanía Juvenil”, cuenta el consejero presidencial de juventudes, quien añade que el Gobierno les va a construir una propia sede con el fin de que allí se reúnan.



Los Consejos Municipales y Locales de Juventud se establecieron en la Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reglamentando lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. La norma fue modificada por la ley estatutaria 1885 de 2018. No obstante, la elección no se había efectuado.



Por lo que el hecho de que su implementación se dé este año responde de alguna manera a las demandas y exigencias de miles de jóvenes que estuvieron en las protestas.



(Le recomendamos leer: Las voces de los jóvenes candidatos a los Consejos Municipales de Juventud).

Los candidatos

Cualquier joven entre 14 y 28 años que realizara una actividad laboral, educativa o de trabajo comunitario en el territorio al cual se aspira a representar podía participar como candidato.



De este modo, en las 7.824 listas inscritas –entre las cuales hay 3 tipos: independientes, por partido o movimiento político con personería jurídica o procesos y prácticas organizativas de las juventudes– hay un total de 41.825 candidatos que van a luchar en las urnas para quedarse con una de las 11.136 curules disponibles en todo el país (312 para Bogotá y 10.824 para los distintos municipios.



Marcando un precedente frente a las elecciones presidenciales y legislativas, estos comicios presentan la particularidad de que la mitad de los candidatos (49,7 por ciento) son mujeres. De este modo, se trata también de las primeras elecciones con paridad total en el país.



Sobre el funcionamiento que tendrán estas instancias, se trata de un sistema de cooptación.



Es decir, que, tras estas elecciones, se fijarán a todos los consejeros municipales o locales de juventud, que deben nombrar a un delegado, quien, con los delegados del resto de municipios, conformará el Consejo Departamental de Juventud.

Finalmente, se conformará el Consejo Nacional de Juventud, con 48 curules asignadas a un joven por cada departamento, uno por cada distrito y, adicionalmente, una curul para un joven de comunidades afrocolombianas (Narp), otra para un joven indígena y una especial para el archipiélago de San Andrés y Providencia.



(Además: ‘Los jóvenes colombianos me inspiran más que nadie’).

La jornada del domingo

De acuerdo con Arango, “estos comicios tienen la misma importancia de cualquier elección popular”, pues hacen parte del Plan Ágora II del Ministerio del Interior y, además, tienen todo el despliegue de la Registraduría.



“Funciona como funcionan todas las elecciones; tenemos jurados, escrutadores, sistema de Registraduría para el conteo de los votos, escrutinio”, indica el consejero.

Así las cosas, este domingo estarán habilitadas 19.991 mesas de votación, en 6.058 puestos que serán vigilados por 123.096 jurados.

Descarga #InfoVotantes y consulta tu puesto de votación para las elecciones de #ConsejosDeJuventud. ¡El futuro del país está en tus manos! 🙋🏾‍♀️🙋🏻#GarantesDeLaDemocracia 🗳.➡️https://t.co/DUbYFwyalW pic.twitter.com/SqLZLX4nBM — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 3, 2021

Los mayores de 18 años podrán votar en el puesto de siempre y los de 14 y 17 votarán en el centro de la cabecera municipal en donde les fue expedida su tarjeta de identidad. La Registraduría ha recomendado a los padres de familia acompañar a estos últimos.



Su relevancia es tal, que el Gobierno ha destinado importantes recursos para su realización.



Fuentes de la Registraduría le dijeron a EL TIEMPO que existe un contrato de alrededor de un billón de pesos en el que están todas las jornadas electorales que habrá de aquí hasta la primera vuelta presidencial. De esto, aproximadamente unos 300.000 millones de pesos se habrían destinado para los Consejos de Juventud; no obstante, hasta que no se ejecuten los recursos en cada una de estas votaciones, no se puede saber con precisión cuánto cuesta cada una de ellas.



(Siga leyendo: ¿Qué sabe de las elecciones del próximo domingo?).



POLÍTICA