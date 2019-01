Rechazan explosión de carro en la Escuela General Santander de Bogotá

Tras la fuerte explosión que se registró esta mañana en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, que hasta ahora dejó ocho muertos y 10 heridos, miembros del gobierno y líderes políticos expresaron el rechazo a lo ocurrido.

Ante la situación, el presidente Iván Duque, quien se encontraba en Quibdó (Chocó) con la cúpula militar en un consejo de seguridad.

#Quibdó | Estoy regresando de inmediato a Bogotá con la Cúpula Militar ante el miserable acto terrorista cometido en la Escuela General Santander contra nuestros policías. — Iván Duque (@IvanDuque) 17 de enero de 2019

"Vamos al lugar de los hechos. He dado órdenes a la Fuerza Pública para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos los Colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. Colombia se entristece pero no se doblega ante la violencia", afirmó el Presiente.



Uno de los primeros miembros del Gobierno en pronunciarse fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien escribió en Twitter.



El expresidente Juan Manuel Santos también se manifestó y envió un mensaje de solidaridad a los héroes.



"Rechazo absoluto al cobarde atentado en la Escuela General Santander. Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la @PoliciaColombia y sus familias".

Qué dolor el carro bomba a la Escuela de Policía! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 17 de enero de 2019

#EscuelaDePolicíaGeneralSantander

Estamos acompañando a nuestros Policías. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 17 de enero de 2019

Repudio total carrobomba. No hay ninguna justificación. Un llamado a la reflexión. Buscar caminos. No perder lo ganado — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 17 de enero de 2019

Vuelven las bombas... ¡Qué tragedia! No especulemos ni nos adelantemos a los hechos, pero sí debemos estar de acuerdo como sociedad en rechazar los actos violentos, en no ser indiferentes frente a las vidas que terminan asesinadas ¡Tristeza! — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) 17 de enero de 2019

La situación generó rechazo de distintos sectores, como el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien escribió: “Qué dolor el carro bomba a la Escuela de Policía”.

También se pronunció el exjefe negociador Humberto de la Calle, quien aseguró que no hay justificación para este tipo de actos e hizo un llamado para “no perder lo logrado”.



“Repudio total carrobomba. No hay ninguna justificación. Un llamado a la reflexión. Buscar caminos. No perder lo ganado”, dijo De la Calle.

Por su parte, el exsenador Carlos Fernando Galán afirmó: "Expreso mi solidaridad con los familiares de las víctimas del vil atentado terrorista en la Escuela General Santander en Bogotá. Respaldo al Gobierno Nacional para que se identifiquen y capturen los responsables. Se deben revisar los protocolos de seguridad".



Los partidos políticos también rechazaron los hechos y pidieron que se investiguen las causas.



"Condenamos cualquier acto de violencia contra nuestra Fuerza Pública; toda la solidaridad con nuestros héroes de la Patria. Nuestras condolencias con las familias de las víctimas de este grave hecho", comunicó el Centro Democrático.



"Rechazamos acto terrorista en la Escuela General Santander con víctimas inocentes. Toda nuestra solidaridad con @PoliciaColombia y familiares. Pedimos celeridad en las investigaciones que esclarezcan estos hechos de barbarie @AndradeSenador", publicó el Partido Conservador en su cuenta de Twitter.



Los senadores también rechazaron los hechos y lamentaron que situaciones como estas se vuelvan a presentar en Colombia.

El acto de terror contra la escuela General Santander de la @PoliciaColombia es un atentado contra toda la sociedad colombiana, solidaridad con la institución y las familias de las Victimas @mindefensa @PartidoLiberal — Luis Fernando Velasco Chaves (@velascoluisf) 17 de enero de 2019

Duele nuestra Patria y duele la muerte de nuestros héroes. Mano dura contra el terrorismo. Presidente @IvanDuque, usted y nuestra Fuerza Pública cuentan con todo nuestro apoyo en esta fuerte lucha contra la criminalidad que quedó envalentonada en el desgobierno Santos. — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) 17 de enero de 2019

Lamento profundamente la muerte de 5 de nuestro héroes por carro bomba en Escuela de Cadetes General Santander, al sur de Bogotá. #EstamosConNuestrosHéroes



Que sepan los crimínales que este país no se deja extorsionar por los violentos. #ElQueLaHaceLaPaga — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) 17 de enero de 2019

Total rechazo y repudio al horrendo acto de terrorismo ocurrido en Bogotá. Solidaridad de corazón con las víctimas y pedimos a las autoridades nacionales e internacionales la más severa investigación. Apoyo total al Gobierno y al presidente @IvanDuque — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) 17 de enero de 2019

Condeno y repudio totalmente el atentado en la Escuela General Santander. Toda mi solidaridad con la @PoliciaColombia y las familias de las víctimas.



Este es un acto criminal cobarde contra una institución y toda la sociedad. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 17 de enero de 2019

Por ahora se espera a que el presidente Duque llegue a la Escuela General Santander, acompañado de la cúpula militar. De hecho, desde el avión, el jefe de Estado ya está al frente de la situación.La embajada de Estados Unidos en Colombia se sumó a las voces de rechazo y ofreció colaborar en las investigaciones.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias por las muertes en el atentado contra la Escuela General Santander de esta mañana. Ofrecemos nuestra asistencia en la investigación de este acto repudiable y nuestra solidaridad a la @PoliciaColombia. — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) 17 de enero de 2019

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias por las muertes en el atentado contra la Escuela General Santander de esta mañana. Ofrecemos nuestra asistencia en la investigación de este acto repudiable y nuestra solidaridad a la Policía!"



