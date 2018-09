Los políticos que suenan hasta ahora para buscar la Alcaldía de Bogotá

Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

La exsenadora de la Alianza Verde Claudia López aseguró durante un foro que a finales de este año tomará una decisión para seguir en la política: "Como no me voy a retirar, pues tengo dos opciones: o me lanzo a la Alcaldía de Bogotá o esperarme al 2022 para competir otra vez en la Presidencia”, dijo. López fue senadora de la República de Colombia en el periodo 2014-2018 y luego fue candidata a la Vicepresidencia de la República por la Coalición Colombia, como fórmula de Sergio Fajardo.