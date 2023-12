Política exterior feminista: con 3.000 millones de pesos se iniciará la implementación

Colombia se sumará a partir del próximo año a México, Brasil, Chile y Argentina, el grupo de países latinoamericanos que ya están impulsando una política exterior feminista dentro de su plan de Gobierno.



Y es que, a pesar de los problemas que ha protagonizado el canciller Álvaro Leyva, a quien se le ha señalado de supuestos maltratos verbales contra funcionarios del Ministerio y recientemente a la exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora, en la Cancillería indican que eso no ha sido motivo para frenar la formulación de esta política en la que se ha trabajado todo el año.



(Puede leer: Presidente Petro habla sobre caso de Van Camp's y manifiesta su respaldo a trabajadoras)

Si bien en los últimos seis meses se lograron sentar las bases que impulsarán esta política y conseguir los recursos para ello, este proyecto empezó a cocinarse cuando Laura Gil, la exviceministra de asuntos multilaterales, estuvo en dicho cargo desde agosto de 2022 hasta el pasado mes de marzo.



En ese lapso se dieron pasos en esta dirección. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Colombia votó a favor de sacar a Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas en diciembre del año pasado. Lo anterior por la represión en el caso de la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años, quien murió después de ser detenida por la policía de Teherán por no llevar bien puesto el velo islámico.



En enero de este año, por otro lado, el Gobierno Nacional formalizó el retiro de Colombia de las tres declaraciones que en su momento realizó al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Según el Ejecutivo, “dichas aclaraciones no garantizaban el pleno goce de las libertades de la mujer” y por eso se eliminaron.

En agosto de este año, ya bajo el viceministerio de Elizabeth Taylor, a los pasaportes se les agregó la categoría de no binario para “reconocer la diversidad sexual y de género”.

Facebook Twitter Linkedin

Viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay y el vicecanciller Francisco Coy. Foto: Cancillería

Tras la salida de Gil del Ministerio en marzo –en medio de fuertes diferencias con el canciller Álvaro Leyva–, en la Cancillería fue nombrada como asesora de género Diana Parra, magistra en estudios políticos y especialista en estudios feministas y de género, a quien se le designó la responsabilidad de aterrizar esta política exterior feminista.



Dicho trabajo se codiseñó en el último semestre con al menos 18 organizaciones de mujeres y personas LGBTIQ+ y 10 direcciones de la Cancillería.



Según explicaron en un encuentro en el Palacio de San Carlos en el cual EL TIEMPO estuvo presente, en más de 20 espacios de participación se lograron definir los objetivos, resultados que se han obtenido hasta el momento y las acciones que se van a desarrollar tanto interna como externamente.



El objetivo principal entonces, de acuerdo con la Cancillería, es promover y garantizar la igualdad de género en la política exterior a nivel bilateral y multilateral. Para esto planean hacer cambios dentro del Ministerio y en las embajadas.

Facebook Twitter Linkedin

Diana Parra, asesora en temas de género para la Cancillería. Foto: Cancillería

Las acciones de la política exterior feminista

El principal aspecto que destaca el Gobierno que permitirá impulsar esta política es la aprobación de un proyecto de inversión de 3.000 millones de pesos que se destinarán exclusivamente a esta iniciativa.



“Es de las pocas políticas feministas a nivel región que tiene recursos propios”, destacó Parra.



Con estos recursos el objetivo es que en febrero de 2024 se pueda conformar la Unidad de Género de la Cancillería que estará integrada por expertos en temas de género y funcionarios de carrera. Estará adscrita al despacho del canciller Leyva.



Este grupo de trabajo se sumará al organigrama de la entidad y se dedicará exclusivamente a implementar las líneas de esta política, pero además a liderar la terminación del documento de la política que, según el cronograma de esta administración, debe lanzarse en su totalidad en marzo del siguiente año.

Pero mientras eso pasa, hay varias acciones que se empezarán a adelantar.

Es de las pocas políticas feministas a nivel región que tiene recursos propios FACEBOOK

TWITTER

Una de las que ya está en marcha es el diagnóstico de los protocolos ya existentes para prevenir las violencias basadas en género, discriminación y otros tipos de acoso dentro de la Cancillería.



Según le adelantaron a EL TIEMPO, este protocolo va a tener modificaciones que lo vuelvan “efectivo” y que evite, especialmente, la revictimización.



Otro aspecto que adelantarán es el reconocimiento de la identidad de género para quienes alternan en el marco de su carrera diplomática. Lo anterior se hará con el objetivo de poder evitar que, por ejemplo, una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+ sea enviada a la misión de un país que no reconoce los derechos de esta población o tiene políticas en su contra.



Asimismo, una tarea que tendrá esta unidad es adelantar un plan que responda a una de las peticiones más comunes que escucharon en el interior de la cartera: medidas de conciliación del trabajo con la vida familiar.



Por otro lado, se llegó a un acuerdo con la Academia Diplomática –que es por donde deben pasar quienes desean hacer la carrera e ingresar a la planta de la diplomacia colombiana– para que a través de un convenio con la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional se incorpore en el pénsum de formación de estos diplomáticos una materia enfocada en género.

Según indicaron, también habrá una estrategia para difundir la existencia de la academia diplomática en los colegios y universidades del país.



Finalmente, se hará una formación tanto a la planta externa como interna en asuntos de género para que los funcionarios tengan herramientas que les permitan incorporar el enfoque de género en las distintas negociaciones o posiciones que Colombia asuma en organismos multilaterales.

Los pilares de la política exterior feminista en Colombia

En total son cuatro las temáticas sobre las cuales girarán los esfuerzos para la implementación de este proyecto. Estas van en la línea de temas en los que se centra la política exterior de esta administración: justicia social, justicia ambiental, paz total y educación, ciencia, deporte y cultura.



En cada uno de esos cuatro grupos hay ya acciones definidas. Por ejemplo, en la justicia social un compromiso que se adquirió es promover acuerdos bilaterales para impulsar medidas con enfoque de género en lo que tiene que ver con la migración.

En justicia ambiental se definió, entre los ocho compromisos, promover la participación de mujeres en conferencias ambientales y en la COP.



Por el lado de la educación y la cultura se planea promover en las embajadas el estimulo de becas dirigidas a mujeres que se destacan en áreas como la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. También buscarán promover una línea de cultura queer, trans y mujeres en la estrategia de la diplomacia cultural de Colombia.



Finalmente se plantearon institucionalizar la condecoración de medalla del mérito a mujeres feministas como se hizo hace poco con Florence Thomas y Mara Viveros, dos de las más destacadas impulsoras del feminismo en el país.

Facebook Twitter Linkedin

Diana Parra, asesora de género; Florence Thomas, feminista y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

El canciller Leyva, por su parte, indicó que para darle aún más peso a esta iniciativa, la Cancillería impulsará un acto legislativo el próximo año en el Congreso para que la política exterior feminista se incluya dentro de la Constitución.



El 2024 será decisivo para poner en marcha, finalmente, todo lo planeado.

3 preguntas a Diana Parra, asesora de género de la Cancillería

¿Cuáles fueron los principales logros en estos meses de trabajo?

​El principal fue el trabajo conjunto con las organizaciones de mujeres. Desde el Gobierno tenemos la convicción de trabajar de forma participativa y desde la Cancillería no solamente lo asumimos basados en esa convicción, sino porque creemos que la política exterior está incompleta sin las voces de las mujeres. El segundo es tener un proyecto de inversión con 3.000 millones de pesos. Esto nos da la autonomía para contratar personal propio, experto y exclusivo para la política exterior feminista y no sacar de otras direcciones y tener que capacitarlos. Otro logro que no es tan visible, pero sí importante: la incorporación que ha tenido en cada persona de la Cancillería la política exterior feminista.

¿Cómo se medirán los resultados?

Habrá un Observatorio de Política Exterior Feminista que estamos trabajando con el Departamento Nacional de Planeación. Esto es importante porque lo que no logramos nosotros medir y hacerle seguimiento difícilmente podemos decir que está funcionando. No solamente es importante para mostrarle a la opinión pública lo que estamos haciendo, sino para generar sostenibilidad de los procesos. De aquí a mañana llega otro gobierno con una agenda que puede ser igual o distinta y la única manera en la que la política exterior feminista se sostenga es diciendo que sí ha funcionado.

¿Ha afectado en algo en este proceso los señalamientos de maltrato verbal contra el canciller Leyva?

Ningún hombre se atreve a trabajar temas de género si de antemano sabe que es un machista y un violento. Lo hemos visto. Dicho esto, con el canciller Leyva no solamente estamos sacando adelante una política exterior feminista sino que estamos haciendo acciones dentro de la Cancillería. Gracias a él esto es posible porque lo sabemos todas las que trabajamos en temas de género: sin la voluntad del más alto nivel para trabajar los temas de género no se hace nada.

Aura Saavedra

​REDACCIÓN POLÍTICA