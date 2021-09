Polilla se refirió al contrato de Mintic en sus redes sociales

El humorista Nelson Polanía, conocido como Polilla, se refirió en las últimas horas a las supuestas irregularidades cometidas en un contrato en el Ministerio de las TIC y por las que está respondiendo la ministra Karen Abudinen.



El tema está relacionado con un contrato que se firmó en esa cartera y que habría sido conseguido con documentos falsos. Según se conoce, se habrían girado alrededor de 70.000 millones de pesos que están tratando de ser recuperados.



“Oiga... me sale un showcito con una entidad estatal, y para cobrarlo me piden 20 mil papeles,hasta paz y salvos de contraloría y procuraduría.....y en cambio para un contrato donde desembolsan 70 mil millones nada.... #asisomos”, escribió el humorista en su cuenta de Twitter.



Por este contrato la ministra Abudinen está en medio de una moción de censura en la Cámara de Representantes que está pendiente de votarse para determinar si debe abandonar el cargo o no.

